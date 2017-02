Ospite dell’amico, tenta di stuprare la ragazza

Era ospite dall’amico e, per riconoscenza, ha tentato di stuprare la sua fidanzata e ha picchiato lui. Ora è a processo con tre diversi capi di imputazione Stephen Aikins, 41enne di nazionalità ganese, al momento irreperibile.

Secondo le accuse delle due vittime, una coppia di 29 anni lui e di 23 lei, entrambi di nazionalità nigeriana e assistiti dall’avvocato Alessandro D’Agostino, il 41enne il 2 dicembre 2015, trovandosi da solo in casa con la ragazza, in centro a Ferrara, l’ha molestata ripetutamente tentando di violentarla. Dopo quell’episodio se n’era andato per qualche giorno, per ripresentarsi il successivo 10 dicembre. Questa volta nel suo mirino c’era l’amico. Sembra per una tutta sua convinzione di voler rivendicare la donna contesa, brandendo un coltello da cucina lo ha minacciato di morte e successivamente l’ha colpito con un pugno nell’occhio.

Ora il processo davanti al giudice collegiale per violenza sessuale, violenza privata aggravata e lesioni è andato avanti con l’udienza filtro, nel corso della quale è stata presentata la scarna lista testi dell’accusa. Che vedrà testimoniare i due conviventi e un amico comune a tutte e tre le parti in causa.

L’udienza è stata aggiornata ad ottobre.