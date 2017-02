Le Pro Loco fanno rete per promuovere il Delta

Il primo incontro delle Pro Loco del Delta ha riunito attorno allo stesso tavolo le Pro Loco di Lagosanto, Bosco Mesola, Goro, Migliaro, Massafiscaglia e Codigoro per discutere di temi molto cari alle associazioni ma anche di argomenti riguardanti il territorio del Delta, il valore del volontariato, il calo dei volontari e ultima, ma non per questa meno importante, il tema dei trasporti nel territorio del Delta.

Sono avanzate molte proposte da parte dei rappresentati delle Pro Loco, proposte condivise da tutti, tra le quali, una programmazione degli eventi, laddove sia possibile, che non vada ad accavallarsi sul territorio; uno scambio di materiale tra Pro Loco, che potrebbe abbassare i costi di noleggio; e creare una pagina sui social network di tutte le Pro Loco per dare più visibilità agli eventi organizzati.

Tra gli obiettivi figura anche quello di lavorare assieme ad altre associazioni di volontariato per creare una rete di rapporti che vada oltre alle solo Pro Loco, di rapporti con le amministrazioni locali ma anche di progetti che possono coinvolgere i comuni gemellati esteri.

Allacciandoci a questi ultimi si tocca il tema turismo che sicuramente coinvolge molte delle Pro Loco ma non riguarda solo l’ormai famoso turismo lento. Si guarda infatti a un tipo di turismo che riguardi le disabilità e su questo le Pro Loco del Delta proporranno un documento da presentare agli organi competenti, sul trasporto pubblico come i treni con vagoni per persone diversamente abili, ma anche che possano trasportare biciclette, mini autobus, e che a richiesta possano essere messi a disposizioni dei vari territori laddove ci siano eventi che portano turisti.

E ancora piste ciclabili illuminate e percorribili, una cartina delle piste ciclabili del Delta e, una delle ultime cose che saranno proposte in questo documento. è il “miraggio” del proseguimento della ferrovia fino al mare, magari già aprendo il tratto fino alla Romea per treni speciali per turisti, comunque con la speranza che il sogno diventi realtà.

A conclusione della serata le associazioni hanno preso l’impegno di ritrovarsi con una cadenza trimestrale, ma comunque di mantenere il contatto anche giornaliero, per eventuali necessità improvvise, sul gruppo creato su WhatsApp “Le Pro Loco del Delta”.