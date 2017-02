Si allarga la famiglia Spal, ecco Santero 958

di Andrea Mainardi

Si allarga sempre di più il raggio d’azione della società biancoazzurra, è stato infatti presentato oggi un importante accordo di sponsorizzazione con l’azienda ‘Santero 958’.

Produttrice di vini e spumanti, questa realtà del Monferrato è da tempo nel calcio essendo già apparsa su diverse maglie anche di squadre militanti in serie A. Questo nuovo accordo con la Spal prevede la presenza del marchio aziendale sulla maglietta da gioco per le prossime quattro partite e per le ultime due del campionato. Santero inoltre realizzerà delle bottiglie personalizzate con il ‘brand’ Spal che a breve verranno messe in vendita nello ‘store’ di via Voltapaletto. Con l’avvicinarsi dell’attesissimo match di lunedì allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, un’altra iniziativa è stata pensata per i tifosi spallini. Sono state realizzate infatti ventiquattro maglie celebrative rosse, che verranno utilizzate dai giocatori biancoazzurri durante la gara, che avranno una speciale patch della partita medesima e che verranno poi messe in vendita al pubblico. In questo caso vige la regola del ‘chi prima arriva meglio alloggia’, le maglie saranno prenotabili a partire da giovedì 16 febbraio allo Spal store al costo di 119 euro. Sarà inoltre richiedere l’autografo del giocatore prescelto sulla divisa acquistata.

Un’ulteriore sinergie dunque celebrata dal presidente della Spal Walter Mattioli: “La Spal sta andando bene quindi arrivano nuove sponsorizzazioni e collaborazioni. In questo caso abbiamo con noi un’importante azienda piemontese che è felice di questo rapporto che continuerà anche nei prossimi anni. Sono marchi questi che consentono di fare programmi ambiziosi, tutto questo è bellissimo e motivo di orgoglio. Aggiungo che nella seconda metà di marzo, faremo una mattinata di festa per l’intitolazione del nostro centro sportivo al grande Gibì Fabbri, sarà una bella occasione nella quale ci saranno anche tanti ex giocatori della Spal”.

A margine della presentazione di queste novità, Luca Mora ha parlato di come la squadra si sta avvicinando all’attesissima sfida: “Sarà una partita importante anche se ad oggi stiamo pensando solo ad allenarci bene, non credo comunque che sarà decisiva per le sorti del campionato. Loro li abbiamo visti all’andata quanto siano bravi, sono favoriti per la vittoria del campionato mentre nessuno si aspettava di vederci così in alto. Mi aspetto una partita difficile nella quale però cercheremo di imporre il nostro gioco. Loro credo ci rispetteranno dato che abbiamo tante armi a nostra disposizione, dovremo far valere il nostro entusiasmo derivante dal momento positivo che attraversiamo. A Chiavari siamo stati bravissimi ad approfittare della direzione in cui si era messa da subito la partita, non credo che si sia invertito un trend dato che anche fuori casa abbiamo fatto sempre buone cose. Sarà al ‘Paolo Mazza’ che dovremo conquistare sempre punti e se faremo bene come nel girone di andata potremo toglierci delle soddisfazioni”.