La Curva Ovest raduna la tifoseria

Sabato 18 febbraio alle ore 10:30 la Curva Ovest Ferrara invita tutta la tifoseria a radunarsi nel piazzale del Centro “Gibì Fabbri” in via Copparo “per sostenere e caricare i ragazzi durante l’ultima seduta di allenamento prima della trasferta di Verona”.

“Entreremo e tiferemo dalle ore 11 alle ore 11:30 – questo il programma dei tifosi -. Sarà l’occasione per far sentire, ancora una volta, l’attaccamento della città ai nostri colori e alla nostra squadra. L’allenamento poi proseguirà come di consueto a porte chiuse e quindi, alle ore 11.30, si abbandonerà il campo”.