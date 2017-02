Quando i lupi entrano a scuola

Si chiama “Emozioni a sei zampe” il progetto ideato da Luisa Marranghello, insegnante di scuola elementare ed educatrice cinofila, che punta ad una sensibilizzazione dei più piccoli e a una corretta informazione cinofila, una riflessione sulle emozioni e sulle relazioni.

All’interno del progetto sono stati fatti alcuni incontri, uno dei quali alla scuola primaria Bombonati dell’istituto comprensivo Dante Alighieri di Ferrara, in cui i responsabili dell’allevamento “del Lupi Feudi” hanno portato alcuni loro esemplari di Cane Lupo di Saarloos. Durante la loro presenza, i bambini hanno conosciuto la razza, interagito con gli esemplari ma soprattutto si è parlato delle tematiche tipiche del branco in natura. I bambini si sono dimostrati molto curiosi e ricettivi.

“In un momento tanto delicato per il lupo – spiegano i responsabili del progetto – noi crediamo che sia fondamentale ripartire dai più piccoli e fare corretta informazione. Come allevamento noi non ci fermiamo al discorso esposizioni, selezione di salute e caratteriale etc., ma siamo spesso in giro a fare sensibilizzazione”.

Gli esemplari utilizzati durante gli incontri sono state due femmine, ovvero Lonesome Meiga e Lady Higraine. Il progetto proseguirà con incontri in altre scuole che si sono già mostrate interessate all’iniziativa.