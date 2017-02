Miracolato nell’incidente, beffato da due multe

L’auto nuova completamente distrutta contro un palo della luce e il figlio uscito miracolosamente vivo dall’auto. A bilanciare l'”eccesso di fortuna” ci hanno pensato subito dopo due multe della Polizia Municipale, recapitate alla famiglia del ragazzo.

“Oltre al danno la beffa”, lamenta la madre del giovane in una lettera alla nostra redazione nella quale esprime tutta la sua frustrazione, non tanto per l’importo dei verbali, quanto per ciò che definisce “il gelo della nostra Amministrazione”, ovvero la scarsa sensibilità con cui vengono trattati i cittadini e il valore che viene dato alla loro vita e al loro diritto alla sicurezza.

Il grave incidente è avvenuto la notte del 13 gennaio su via Fabbri all’altezza del civico 610, prima di Torre Fossa, verso mezzanotte. La causa, come riferito dalla madre del ragazzo, sarebbe da attribuire alla strada gelata. Due, come detto, le multe ricevute dopo l’incidente: una per i danni al palo della luce, l’altra per mancato controllo dell’auto da parte del conducente, “come se rischiare di morire in una notte ghiacciata fosse un piacere e come se tale piacere fosse proibito per legge”.

“Non riesco a smettere di chiedermi – scrive la mamma del giovane – se tali verbali mi sarebbero arrivati anche nel caso in cui lui fosse morto. In questo Stato, in questo Comune, mi sento come se il valore di un palo della luce avesse la precedenza sul diritto alla sicurezza dei suoi cittadini. Come se non bastasse, i verbali parlano di strada “bagnata”, mentre chiunque viva qui sa che in quelle date le strade erano ghiacciate e il dato è meteorologicamentre verificabile. Sull’asfalto di questa strada pubblica non era stato distribuito sale per la sicurezza dei conducenti, ma la colpa è loro. Auto buttata, figlio vivo per miracolo e adesso le multe, oltre al danno la beffa. E non oso immaginare se fosse capitato di peggio. Grazie per essere riusciti ancora una volta a farci sentire invisibili, quasi un disturbo, se non fosse che paghiamo le multe”.