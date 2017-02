I saluti a Negri e gli auguri a Perego

Dopo l’ufficialità del prossimo arrivo di mons. Giancarlo Perego alla guida della diocesi di Ferrara-Comacchio, arrivano i primi saluti all’arcivescovo uscente, Luigi Negri.

Il primo è del sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, che rivolge “sentimenti di profonda gratitudine a Mons. Luigi Negri, per l’intensa opera profusa in questi anni, mostrando un solido attaccamento al territorio e alla sua gente. L’Arcivescovo, ha testimoniato attraverso la Sua presenza costante – prosegue il sindaco – non solo il radicamento della fede alla chiesa di cui è stato, ed è, fervente interprete, ma ha saputo anche cogliere con partecipe attenzione problemi e preoccupazioni della popolazione. A Mons. Negri va il merito di essersi preso a cuore, tra le altre cose, la problematica degli asili paritari, realtà fortemente radicata sul territorio locale, attorno alla cui tutela anche il Comune di Comachio si è tenacemente adoperato in questi anni.” Nel rinnovare cenni di riconoscenza e stima a mons. Negri, il sindaco Marco Fabbri ricorda anche “il determinante sostegno dell’Arcivescovo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale, grazie al progetto di ristrutturazione e restauro conservativo del Palazzo Vescovile di Comacchio.” Contestualmente il primo cittadino esprime un “cordiale benvenuto al nuovo arcivescovo mons. Giancarlo Perego, confidando di proseguire proficuamente la fraterna collaborazione avviata con il suo predecessore. Questa è una città di ponti – conclude Marco Fabbri -, che incarna al meglio quei valori dell’amicizia, del dialogo, del confronto tra i popoli, ben presenti nel cammino pastorale del nuovo arcivescovo.”

Anche Alan Fabbri non tarda a porre il suo saluto a Negri e il benvenuto a Perego: “Ringraziamo monsignor Luigi Negri, per il la sua azione pastorale svolta in questi anni – ha detto Alan Fabbri -. Difendendo i principi della fede e mantenendo sempre una posizione in linea con quello che è il suo pensiero religioso. Credo che abbia lasciato un segno importante, nella vita sociale della città”. In quanto all’arrivo del suo successore, monsignor Perego: “Auguriamo a lui un buon lavoro, certi che saprà raccogliere il testimone lasciato da Negi, e proseguirne l’azione nel miglior modo possibile. La provincia ferrarese – continua – è stata alle prese e lo è ancora con numerose questioni importanti: dal terremoto, al dissesto finanziario portato dal Salva Banche e dalla crisi della Carife, fino alla questione dell’immigrazione incontrollata. Sono tutte tematiche che meritano un’attenzione e una sensibilità particolare. Da parte mia – conclude Fabbri – sono pronto a collaborare con il nuovo arcivescovo che si insedierà, ovviamente nel rispetto dei rispettivi nostri ruoli”.

Anche il Popolo della Famiglia di Ferrara saluta “con speranza” la nomina ad Arcivescovo della diocesi di Ferrara Comacchio di Mons. Giancarlo Perego. “La nostra città – si legge in un comunicato – sembra incamminata verso un declino inesorabile ed ha quantomai bisogno di sperare nel futuro. Ma un futuro è possibile solo liberandosi dalle convenzioni del politicamente corretto, riscoprendo il valore sempre nuovo ed attuale del messaggio cristiano. Auguriamo al nostro nuovo pastore una felice integrazione nelle nostre comunità e nel tessuto cittadino, possa il suo operato essere il seme di cui la nostra terra ha tanto bisogno e germogliare portando frutti di pace e prosperità.Nello stesso tempo ci è caro porgere il nostro saluto ed un fervoroso ringraziamento a mons. Luigi Negri per la sua opera ed il suo insegnamento, per la sua fermezza, coerenza ed integrità nel difendere la tradizione ed il magistero della Chiesa. Il vescovo Luigi non ha mancato in questi anni di offrire le sue preziose chiavi di lettura per illuminare i fedeli nel particolare momento storico attuale, pagando con ogni sorta di attacco anche personale, la resistenza ad ogni tentativo di omologazione delle verità di fede”.