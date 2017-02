M’illumino di meno, arrivano i led per la pubblica illuminazione di Copparo

Copparo. Venerdì 24 febbraio tredicesima edizione di M’Illumino di meno, quest’anno festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Copparo, come ogni anno aderisce all’appello di Caterpillar Radio Rai con una serie di iniziative che vedono soprattutto coinvolte le scuole, nell’educazione al risparmio energetico e alla condivisione.

È notizia di questi giorni l’avvio dei lavori di riammodernamento della rete di illuminazione pubblica dell’intero territorio copparese, fra gli argomenti forti di questo intervento, la sostituzione di tutti i 3700 punti luce dei lampioni stradali con lampade a tecnologia Led.

Tornando alle iniziative di venerdì 24 febbraio, al mattino il sindaco Nicola Rossi sarà presente all’Istituto Comprensivo per presentare ai ragazzi delle prime medie #CondiVivo – strategie per risparmiare energia e produrre buona energia sociale. Seguiranno attività laboratoristi con gli studenti a cura della Biblioteca Comunale in collaborazione con i ragazzi del servizio civile e del gruppo Zero. L’adesione di Copparo al Patto dei Sindaci, fin dal 2010 conferma l’interesse del territorio per l’ambiente.

Anche i Nidi e le Scuole Materne seguiranno i consigli di Caterpillar, ad esempio invitando mamma e papà a utilizzare di più la bici, anche per il trasporto casa-scuola.

In Biblioteca Ragazzi, racconti al buio, un po’ di paura condivisa, dalle ore 18 alle ore 18.20.

Villa Bighi, in via Carletti 108, offre alle ore 19.30 un aperitivo low cost e alle ore 20.30 la proiezione del film “Domani” di Cyril Dion, Mélanie Laurent, l’iniziativa è a cura del gruppo Zero, ingresso gratuito.

L’amministrazione comunale ricorda che anche quest’anno le luci del centro cittadino saranno spente dalle ore 18 alle ore 20 e invita i cittadini a spegnere simbolicamente le luci delle loro abitazioni dalle ore 18 alle ore 18.05.