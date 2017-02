Baseball. Gli Estensi nel girone est della Lega Uisp

Durante la riunione tenutasi il 2 febbraio nella sede regionale del comitato Coni Veneto a Padova, il commissioner della Uisp Lega Amatoriale Baseball Luca Pavan ed i dirigenti delle società interessate a partecipare hanno gettato le basi della quarta edizione del campionato targata 2017.

Presente all’appuntamento anche l’Estense Baseball Ferrara rappresentata dal presidente Leonardo Fabbri, dal dirigente Giovanni Novi e dal tecnico John Rotondo.

Tra le novità più importanti scaturite nell’incontro vi è l’incremento di formazioni partecipanti: per la prima volta dalla fondazione si è arrivati a 12 team iscritti nel 2017. Il numero elevato di squadre partecipanti ha portato alla creazione di due gironi, la East e al West Division, composti da sei formazioni ciascuna. Ciascuna squadra di ogni girone giocherà con la formula andata-ritorno-andata più una fase di intergirone per un totale di 20 partite. Alla East Division parteciperanno le formazioni Estense Baseball Ferrara, Rovigo Baseball Elite, Drunk Balls Badia Polesine, Wizards Villafranca di Verona, Padova 88 e Rebels Mirano. Alla West Division parteciperanno le formazioni Avengers Aviano, Sharks Conegliano, Bandits San Biagio di Callalta, Treviso Baseball, Barbers Ponzano Veneto e Libertas Fenice Venezia. E’ inoltre probabile un ulteriore allargamento: altre due società, Romano D’ Ezzelino e di S. Donà di Piave, sono infatti interessate a partecipare, ma fuori classifica “con la formula Wild Card”. Le due formazioni faranno solo qualche partita amichevole. Sarà molto probabile il loro ingresso per l’edizione 2018.

Il campionato avrà inizio il primo di aprile e le fasi finali verranno giocate a fine settembre 2017. I Play-Off, aperti a tutte le formazioni, prevedono la suddivisione in due gironi eliminatori (Euganeo-A e Pedemontano-B). Infine, verso la fine di settembre, verrà disputata la fase conclusiva (Final Four) tra le 4 formazioni che si classificheranno prima e seconda dei 2 gironi eliminatori. Dopo la prima fase della Postseason, incomincerà in contemporanea anche il torneo Coppa Lab-Uisp, aperto a tutte le formazioni che vorranno parteciparvi.

È stato inoltre previsto per luglio un All Star Game, una partita-spettacolo giocata dai migliori giocatori della East contro i migliori della West Division.

Inoltre, in accordo con la forma mentis Uisp “sport per tutti” si cercherà di dare la possibilità di giocare a più persone possibili. È stato quindi ideato un bonus in classifica per le formazioni che schiereranno in campo una ragazza/donna, un over 50, una ragazza/donna lanciatrice, un profugo/rifugiato.

L’Estense Baseball Ferrara è ai nastri di partenza per l’esordio assoluto in campionato. Tutto il gruppo della neonata società ferrarese si sta allenando da mesi in palestra affrontando allenamenti sia tecnici che fisici di grossa intensità prima di uscire in campo in primavera. Per il campionato non vi è attualmente nessuna aspettativa essendo la prima stagione. Si cercherà di far giocare tutti il più possibile e si cercherà di ottenere i risultati sportivi migliori possibili per le capacità del gruppo.