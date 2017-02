Recupero farmaci non scaduti, Peruffo (Fi): “Il Comune aderisca all’iniziativa”

Aderire al progetto di “Recupero Farmaci Validi Non Scaduti” presso le farmacie promosso della Fondazione Banco Farmaceutico. E’ quanto chiede la consigliera comunale Paola Peruffo (Fi) attraverso la presentazione di una mozione con la quale, se approvata dal Consiglio comunale, intende impegnare sindaco e giunta a “formare un tavolo con il coinvolgimento di Afm, Federfarma Ferrara, Asl di Ferrara, Università di Ferrara, Ordine dei Farmacisti per aderire al progetto”.

In questo modo, come spiega la Peruffo, i cittadini avranno la possibilità “di raccogliere i medicinali non scaduti e consegnarli volontariamente presso le farmacie aderenti dove sarà visibile il logo “Recupero farmaci validi non scaduti””, evitando così sprechi anche in ambito sanitario.

Un’attività, quella del Banco Farmaceutico, realizzata nei Comuni di Milano, Roma, Torino, Varese, Rimini, Mantova, Monza-Brianza e Civitanova Marche, con una raccolta totale di 152.287 confezioni di farmaci validi e non scaduti per un valore di oltre 1.900.000 euro.

“I beneficiari di iniziative come questa presso altre città – spiega Paola paruffo nella sua mozione – sono Enti Assistenziali già sostenuti da Banco Farmaceutico per iniziative analoghe e che potrebbero essere ampliati, modificati e integrati con il sostegno dell’assessorato alla Sanità del Comune di Ferrara”.

E’ di ieri poi la risposta del sindaco a un’interpellanza presentata dalla Peruffo sullo stesso argomento. “L’interpellanza della Consigliera Peruffo – spiega Tiziano Tagliani – presenta aspetti pacifici quali la natura e l’efficacia della Giornata del Banco Farmaceutico che l’Amministrazione riconosce e patrocinia: tanto che a richiesta degli organizzatori, in passato, l’iniziativa è stata presentata anche presso i locali dell’Amministrazione stessa. L’interpellanza tuttavia appare non comprensibile sotto altri profili. Si tratta infatti di una iniziativa promossa a livello nazionale e locale dalle Farmacie private tanto che Afm, nelle prime edizioni, non venne neppure invitata e – dopo più sollecitazioni – è stata aperta alla partecipazione di Afm che, di volta in volta, è stata autorizzata a partecipare prima con una, poi con due ed ultimamente con tre farmacie comunali (versando il contributo di partecipazione richiesto). Ad oggi le Farmacie pubbliche coprono i 3/10 dell’offerta cittadina, e visto che le farmacie private non appaiano largamente coinvolte Afm si dichiara disponibile ad intervenire nel progetto con tutte le proprie farmacie pur considerando che la Giornata del Banco Farmaceutico è una iniziativa nata e vissuta in ambito Federfarma e non Assofarm , come l’interpellante ben sa. In ogni caso aspettiamo dal Banco Farmaceutico un segnale sull’iniziativa auspicata dalla consigliera Peruffo per poter organizzare la partecipazione di Afm per il prossimo anno”.