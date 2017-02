Meis, c’è la data di apertura dell’ex carcere

E’ stata annunciata la data di apertura dell’ex carcere di via Piangipane, cuore pulsante del cantiere del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. La struttura diventerà ufficialmente il nuovo spazio espositivo del museo mercoledì 13 dicembre, alle 18.

L’appuntamento è con l’inaugurazione della grande mostra sulle origini dell’Italia ebraica, come deliberato martedì sera dal consiglio di amministrazione.

“Stiamo facendo passi da gigante – commenta con soddisfazione il vicesindaco Massimo Maisto al termine del cda -. A dicembre si inaugura con la prima mostra. Bisogna correre ma sarà un grande successo per il Meis e Ferrara”.

Una corsa contro il tempo che si avvale dei successi già raggiunti con l’esposizione “Torah fonte di vita”, l’installazione “Touch” per far toccare con mano i volti della Shoah e la fioritura del “Giardino delle domande” per avvicinarsi alla cultura ebraica anche attraverso i suoi odori e i suoi sapori.