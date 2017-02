La Polizia Municipale cerca il proprietario di un anello d’oro

Comacchio. Il Comando della Polizia Municipale comunica che gli agenti impegnati nel servizio di viabilità per garantire la sicurezza degli alunni della scuola di San Giuseppe, il 10 febbraio alle ore 9 circa, hanno rinvenuto un anello d’oro nelle vicinanze della scuola.

Non avendo a tutt’oggi ricevuto alcuna richiesta, il comandante, tenuto conto non solo del valore economico dell’anello ma soprattutto dell’eventuale valore affettivo che potrebbe avere per il suo possessore, lo invita a contattare il Comando di Polizia Municipale, documentandone la proprietà per ottenerne la restituzione.