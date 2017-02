Perego e la bellezza di Ferrara

Si presenta parlando di bellezza – umana e artistica – ma anche di speranza, libertà, responsabilità e di muri da abbattere il nuovo arcivescovo di Ferrara-Comacchio Giancarlo Perego.

La sua nomina è stata ufficializzata dal Vaticano nel bollettino delle 12 in cui legge che “Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, presentata da monsignor Luigi Negri. Il Papa ha nominato arcivescovo dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio il reverendo monsignor Giancarlo Perego, del clero della diocesi di Cremona, finora direttore generale della Fondazione Migrantes”.

Nei prossimi giorni una delegazione da Ferrara – composta dal vicario generale don Massimo Generale e dal segretario particolare di Negri, don Enrico D’Urso – si recherà a Cremona da Perego per organizzare i passaggi tecnici del suo arrivo. L’insediamento a Ferrara non sarà immediato – Perego deve essere ancora consacrato vescovo entro tre mesi – ma con tutta probabilità verrà compiuto dopo Pasqua (che quest’anno cade il 16 aprile).

“La bellezza artistica di questa città, ereditata dal Rinascimento, accompagnata dalla bellezza naturale, la bellezza umana di relazioni sociali, culturali, religiose rinnovate da nuovi incontri e legami con persone e popoli diversi, con un’attenzione preferenziale per i piccoli, i malati e i poveri, sapranno dare speranza e futuro alla città di Ferrara, di Comacchio e a tutte le nostre comunità del territorio diocesano – afferma la nuova guida pastorale nel suo primo saluto -. Le scelte di libertà, di responsabilità, di partecipazione della Chiesa di Ferrara-Comacchio, abbattendo i muri e nel rispetto dell’autonomia delle cose terrestri, saranno al servizio di questa rinnovata ‘bellezza’”.

“Saluto e abbraccio la Chiesa di Ferrara-Comacchio, di cui la Provvidenza, attraverso la nomina di Papa Francesco, ha voluto che io fossi da oggi pastore e guida”, prosegue Perego che ricorda i legami storici tra le chiese di Cremona – da dove proviene – e quella di Ferrara: “C’è una sorta di legame generato dal comune corso del fiume Po e dalle meravigliose oasi naturali, che si mantiene nel tempo, quasi per generare uno scambio, oserei dire, di ragioni della fede e del cuore che caratterizzano la ricca storia di due comunità cristiane. È in questo flusso di fede e di grazia che mi inserisco oggi come pastore della Chiesa di Ferrara-Comacchio, perché la mia debolezza possa essere sostenuta, accompagnata, rafforzata nel cammino tra voi e con voi”.

L’arcivescovo rivolge un pensiero alla sua nuova Chiesa: “A tutti voi chiedo un po’ di pazienza nei miei confronti, perché sappia entrare in questo cammino di Chiesa che mi consegna, quasi fosse un tesoro da porre in nuove mani, il confratello arcivescovo mons. Luigi Negri, che ringrazio fin da ora per la sua vicinanza”.

Perego, infine, saluta e abbraccia “anche questa città di Ferrara, che credo imparerò ad amare come il mio paese di campagna dove sono cresciuto e diventato presbitero, Agnadello, e la mia città di Cremona dove ho vissuto la prima metà del mio ministero presbiterale prima di passare a Roma, al servizio della Conferenza episcopale italiana, in Caritas italiana e poi alla Fondazione Migrantes”.