Sanità. Cavicchi intepella il sindaco su Progeste

Dopo Alan Fabbri in Regione, tocca a Giovanni Cavicchi portare la questione del contratto di servizio Progeste all’ospedale di Cona sul tavolo del consiglio comunale.

Il consigliere storico della Lega Nord estense interpella il sindaco Tiziano Tagliani per sapere “se ci sia o meno una volontà manifesta da parte del gestore dei contratti dei servizi di disdire gli stessi. Perché non sia stata data notizia dell’incontro con i sindacati del 14 febbraio e degli argomenti all’ordine del giorno”, “se la Giunta comunale e l’assessorato competente non intendano approfondire questa situazione di grande incertezza per i lavoratori” e “se si voglia istituire un tavolo tra il gestore dei contratti, le Cooperative che esercitano a Cona nel campo dei servizi, i sindacati e le Istituzioni al fine di tutelare eventuali quanto mai sgraditi cambi e riduzioni del personale”.

L’ultima richiesta è quella che potrebbe fa esporre di più Tagliani, ovvero dichiarare “se si pensa che Prog.Este nel corso di questi anni abbia o meno gestito in modo sano e con l’obbiettivo di mantenere uno standard quanti-qualitativo dei servizi dell’ospedale di Cona”.