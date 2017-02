Ricostruzione post sisma. Scontro Costi-Ferraresi

È polemica sulle presunte irregolarità nella distribuzione dei fondi post-sisma come denunciato dal Comitato spontaneo per la verifica della ricostruzione, dopo l’appoggio a quest’ultimo da parte di Vittorio Ferraresi, deputato del M5S.

La replica dell’assessore regionale Palma Costi è, infatti, netta: “Se c’è una cosa che è stata chiara fin da subito, dal giorno dopo in cui si sono verificate le scosse, è la seguente: avremmo ricostruito tutto, senza perdere tempo, ma con grande trasparenza sulla gestione dei fondi per la ricostruzione. Anche a costo di farci dire che stavamo facendo troppi controlli. E così abbiamo fatto”.

Parole che però non convincono il parlamentare grillino che non si fa attendere per una contro-replica: “Da sempre, nel nostro Paese, e purtroppo sempre più anche nella nostra Regione, i terremoti diventano terreno di scorribande mafiose, speculazioni edilizie e scorrettezze procedurali nell’assegnazione dei fondi”, dichiara Ferraresi, “lo stiamo vedendo in questi giorni a proposito delle indagini sulle irregolarità nell’assegnazione dei fondi destinati alla ricostruzione. Lo abbiamo visto nell’ambito dell’inchiesta Aemilia. Lo vedremo, purtroppo, dall’esito delle denunce che i Comitati stanno sporgendo alla Procura della Repubblica in questi giorni. Di fronte a questa situazione di diffusa illegalità la Regione non solo dovrebbe stare più attenta, come dimostrato nel caso dell’inchiesta Aemilia, di certo non avviata grazie all’attenzione della Regione o del Pd, ma da parte di procura e cittadini, ma farebbe bene invece a sostenere chi denuncia irregolarità invece che criticarlo, vista un’inesistente opera di controllo capillare sulla correttezza delle procedure di assegnazione dei fondi pubblici. Ricordo inoltre all’assessore – precisa Ferraresi – che le denunce sono fantasia, ma azioni già avviate dal Comitato spontaneo per la verifica della ricostruzione, sulla base dell’evidenza di anomalie la cui natura verrà ora accertata dalla Procura. È ora di svegliarsi assessore Costi, -conclude Ferraresi-, che il territorio dopo il sisma sia ripartito, lo vede solo lei”.