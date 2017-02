Perde un carico di mais in A13 e non si ferma

Lunghe code questa mattina sull’autostrada A13, in direzione Bologna, a causa della perdita di un carico di mais da parte di un autotreno.

E’ successo attorno alle 9.30 al chilometro 22 dell’A13, quando un camion, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente riversato il suo carico di mais lungo la strada senza tuttavia fermarsi, proseguendo quindi la sua corsa e facendo perdere le proprie tracce.

Le corsie dell’autostrada, divenute pericolose per il traffico, sono state in seguito ripulite dagli automezzi dotati di spazzole della società Autostrade per l’Italia, ma nel frattempo si sono formate lunghe code, anche fino a 7 chilometri, con disagi per gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Altedo, che hanno avviato le indagini del caso e le ricerche del camionista.