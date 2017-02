Previsioni del 16 febbraio

Ferrara

Giornata all’insegna del tempo stabile con qualche foschia al mattino in rapido diradamento, sole prevalente nelle ore pomeridiane. Cieli sereni con generale assenza di fenomeni sia in serata che in nottata. Temperature comprese tra +4°C e +16°C.

Emilia

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni al mattino e al pomeriggio salvo qualche foschia nelle prime ore del giorno lungo il corso del Po. Cieli sereni in serata, mentre la nuvolosità è attesa in aumento nel corso della notte, ma con tempo sempre asciutto.

Italia

Tempo generalmente stabile e soleggiato su tutti i settori settentrionali salvo la formazione di locali nebbie o foschie anche dense al mattino tra Veneto, alta Romagna e Lombardia sud-orientale. Aumento della nuvolosità nel corso delle ore pomeridiane e serali al Nord Ovest ma senza fenomeni. Al Centro ampie schiarite e cieli prevalentemente sereni caratterizzeranno le condizioni atmosferiche di tutto l’arco della giornata. Prevalenza di bel tempo e ampie schiarite anche sulle regioni meridionali con clima asciutto e rari transiti di nubi innocue. Temperature stazionarie o in lieve rialzo nei valori massimi specie al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it