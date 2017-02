A contatto con l’amianto per 14 anni, porta l’Inps in tribunale

È rimasto esposto all’amianto per 14 anni eppure ha dovuto portare l’Inps in tribunale per vedersi riconosciuta nella misura giusta i benefici contributivi previsti per legge. Succede a un ferrarese di 61 anni, che negli anni ’80 e ’90 ha lavorato presso l’Ilva di Taranto.

Fino ad oggi l’istituto previdenziale non gli aveva riconosciuto la maggiorazione (un coefficiente di 1,5 rispetto al normale) prevista ex art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257 in tema di esposizione all’amianto per più di dieci anni.

Nel 2002 l’Inail certificata l’esposizione all’amianto dall’aprile del 1980 al dicembre del 1982 e dall’aprile 1985 al dicembre ’97. L’Inps però gli riconosce “inspiegabilmente”, si legge in sentenza, come periodo utile solo il primo. Il conseguente ricorso amministrativo del lavoratore viene respinto dall’Inps di Ferrara.

Non resta allora che il tribunale, che dà pienamente ragione all’avvocato Frascerra, che chiedeva la condanna dell’istituto previdenziale alle somme maggiorate non percepite dal suo assitito per il periodo 1993-1997. Per l’Inps invece il ricorso era infondato e le domande del ricorrente non erano provate.

L’Inps aveva chiesto anche di abbassare, nel caso, il coefficiente di maggiorazione contributiva da 1,5 a 1,25 come previsto dal dl 269 del 2003, ma il giudice rileva che la stessa legge fa salve le disposizioni previgenti per i lavoratori che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico prima della sua entrata in vigore. E il lavoratore aveva presentato regolarmente domanda prima dell’ottobre 2003.

Nella sua sentenza il giudice Alessandra De Curtis sostiene che il 61enne ha diritto ai benefici “per l’intero periodo di esposizione e precisamente” e di conseguenza condanna l’Inps alla concessione del relativo trattamento previdenziale ed economico, oltre al pagamento delle spese di lite.