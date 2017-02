L’addio al piccolo guerriero Michael

(foto di Riccardo Scardovelli)

di Serena Vezzani

XII Morelli. In centinaia le persone che ieri, nella chiesa della Santissima trinità, sono venute a dire un ultimo addio al piccolo Michael Sanguin, che venerdì mattina, a soli sei anni, ha lasciato mamma Gloria, papà Manuel e i tre fratellini, affetto da una grave e rarissima malattia genetica.

Presenti alla cerimonia il sindaco Fabrizio Toselli (che per martedì 14 febbraio aveva proclamato il lutto cittadino), il comandante della polizia municipale Fabrizio Balderi, dei carabinieri, della guardia di finanza, dell’Aeop, Crocerossa e dell’Anc di Cento; ma anche tanti bambini, compagni di scuola, compaesani e cittadini di paesi limitrofi.

Tutti presenti perché Michael è stato un “evento di solidarietà, di vita” secondo don Angelo Lai, parroco di Pieve di Cento, che ha celebrato la funzione con Padre Paolo. “Ha saputo unire tantissime persone nei campi sportivi, nei palazzetti, nelle manifestazioni di piazza che volevano aiutarlo nella sua battaglia”. Una battaglia durata sei anni, “vissuti con potenza, con una luce che non può essere dimenticata. Se n’è andato con dignità, col sorriso sulle labbra”. Ora, ha aggiunto, “lui conosce tutti i perché, mentre a noi ne restano ancora tanti”.

Poi l’intervento commosso di mamma Gloria, che insieme al papà è stata “la voce e le gambe di Michael” per tutto questo tempo: e ha voluto ringraziare i presenti e coloro che sono stati vicini alla famiglia Sanguin in questi anni, perché “con tutto quello che abbiamo fatto, gli abbiamo di sicuro allungato la vita, nonostante il Signore abbia deciso di riprendere con sé il mio piccolo angelo”.

Anche i bambini di XII Morelli hanno voluto rendere omaggio a Michael e “ai suoi piccoli gesti, alla sua delicatezza e alla sua infinita dolcezza”.

Infine, decine di palloncini sono state fatte volare fuori dalla chiesa per un ultimo saluto, sotto le note della sua canzone preferita “Guerriero”, di Marco Mengoni: perché, ha ricordato mamma Gloria, “oggi vorrebbe che fossimo tutti guerrieri come lui, ora in un posto migliore, in cui può finalmente correre e giocare”.