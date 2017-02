Unità Riformista: “Niente voto anticipato e Congresso Pd”

L’area di Unità Riformista del Partito Democratico di Ferrara riunitasi nel pomeriggio del 9 febbraio ha approvato un documento in cui, in sintesi, ritiene “che sarebbe profondamente irresponsabile portare il Paese al voto anticipato” senza avere approvato una legge elettorale che “renda omogenei i sistemi elettorali di Camera e Senato e sia in grado di garantire un giusto equilibrio tra governabilità e rappresentanza”.

Una posizione che va in direzione contraria a tutte le proposte avanzate nel Partito Democratico sino alla Direzione di lunedì 13 febbraio (voto anticipato entro giugno).

Per l’Unità Riformista del Pd “il Governo Gentiloni va sostenuto e gli deve essere garantita l’autorevolezza e la responsabilità di accompagnare il Paese alla fine naturale della legislatura. Tra i compiti c’è anche l’aggiustamento della politica economica del Governo Renzi, e non solo per correggere i conti “come ci impone l’Europa””.

Quanto al grande tema dell’identità del Partito democratico e della sinistra italiana ed europea, “Unità Riformista ritiene che prima delle elezioni sia necessaria nel Partito una profonda e coraggiosa riflessione con tutta la serietà ed il senso di responsabilità che la situazione richiede”.

“La scissione del Partito – si legge nel documento – va evitata come una sciagura per il Paese, ma diverrebbe una realtà ed una necessità se il Partito non affrontasse adeguatamente questo nodo politico. Per questo c’è bisogno di un vero Congresso. Un congresso rifondativo del Pd, che parta dalla identità e dai valori della sinistra, che ridia senso e significato ai concetti di uguaglianza, diritti e crescita”.

Una fase congressuale che Unità Riformista ritiene debba essere gestita da Renzi: “Auspichiamo le sue dimissioni anche da Segretario e la nomina di un Segretario di garanzia fino ad un nuovo Congresso da tenersi con tempi adeguati e con mozioni da sottoporre prima ai congressi dei circoli e dei livelli territoriali. Congressi da tenersi prima di quello nazionale, e comunque prima delle elezioni politiche”.

“Anche a livello provinciale – concludono gli esponenti di Unità Riformista – c’è bisogno di aprire un dibattito ed una fase di profonda riflessione sulla conduzione del partito e sul livello di coinvolgimento degli organismi. I circoli, ad esempio, salvo qualche rara eccezione non sono stati nemmeno coinvolti per discutere l’esito del referendum. Ci sono segnali sempre più preoccupanti di scollamento con i nostri iscritti (che non rinnovano le tessere), e di scollamento con i sindaci dei Comuni e di scollamento con i cittadini, su questioni centrali e rilevanti come la sanità, l’andamento della economia provinciale, la crisi della Carife. Auspichiamo pertanto l’apertura di un confronto sulla linea politica della federazione su questi temi. Un confronto politico da tenersi dentro gli organismi di partito, a partire dalla Assemblea provinciale, e coinvolgendo i circoli. L’annunciata Conferenza programmatica del Partito Democratico di Ferrara, può essere una importante occasione di discussione e di confronto su questi temi. Va comunque adeguatamente preparata con i tempi necessari e va preceduta da una discussione in Direzione provinciale che ne delinei con chiarezza finalità e obiettivi”.