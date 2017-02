Fa credere di doversi laureare, poi si getta sotto il treno con il suo segreto

Aveva detto alla famiglia e agli amici che stava per laurearsi, come in “Festa di laurea” di Pupi Avati. Aveva fatto la conta di tutti quelli che sarebbero venuti a Ferrara a festeggiarlo e a fotografarlo con la classica corona d’alloro in testa. Aveva anche fissato la data oggi, il 15 febbraio. E invece due giorni prima dell’ambita pergamena si è gettato sotto un treno.

È morto così A.D., 23 anni, di Badia Polesine in provincia di Rovigo, diplomato al liceo linguistico Balzan del suo paese natale. È morto sotto gli occhi dei passeggeri che attendevano il Frecciarossa delle 21 diretto a Venezia.

E mentre chi gli era vicino si interroga sui motivi del tragico gesto, si scopre che A. non si doveva affatto laureare. O almeno non oggi, nemmeno domani. Forse tra qualche tempo. Perché, contrariamente a quanto fatto credere a tutti, lui, studente di ingegneria civile all’Università di Ferrara, non era in regola con gli esami.

Allora forse per la paura di essere smascherato, o la vergogna di tradire la fiducia dei familiari, ha preferito farla finita gettandosi sotto un treno ad alta velocità. Una delle sue passioni, quei treni, che postava spesso sulla sua pagina facebook.

In serata i suoi amici si sono ritrovati per ricordare questo ragazzo, descritto dalle cronache locali come “beneducato, buono, stimato da tutti, un po’ chiuso”. Un ragazzo che si è voluto tener dentro fino alla fine un segreto, che non ha avuto probabilmente il coraggio di rivelare.

Sull’episodio sta indagando la procura di Rovigo. La Polfer ha raccolto i filmati delle telecamere di sicurezza.