Secondo Poc: approvati 12 accordi con soggetti privati

Sono stati approvati dalla Giunta 12 accordi pubblico-privati per la formazione del 2°Piano Operativo Comunale dedicato all’insediamento, ampliamento e trasferimento di attività economiche.

Il secondo Piano Operativo Comunale ha visto 54 proposte pervenute da privati, di cui 33 sono state ritenute ammissibili e approvate in graduatoria lo scorso marzo; di queste, 5 verranno trattate in sede di variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, 2 sono diventate una variante al 1° Piano Operativo Comunale (ora in adozione), 2 si sono risolte senza nessuna variante, 21 sono relative al secondo Poc.

Ad oggi sono stati chiusi 12 accordi, che verranno tradotti in Piano Operativo dopo questa approvazione: si tratta di piccoli interventi che riguardano i settori del terziario e dei servizi alla persona, e prevedono piccoli ampliamenti o cambi di destinazione d’uso; una volta approvato il Poc andranno ad intervento diretto.