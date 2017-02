Protezione civile: nuovo accordo con le associazioni di volontariato

Sarà sempre l’Associazione Nazionale Carabinieri Alto Ferrarese (Anc) a fare da capofila delle varie associazioni di volontariato di Protezione civile del territorio per la sottoscrizione con il Comune di Ferrara, (capofila dell’associazione intercomunale Terre Estensi) della nuova convenzione, valida fino al 30 giugno 2017, per la definizione delle modalità di intervento da adottare in caso di calamità nel territorio dei tre Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera.

In base all’accordo, approvato oggi dalla Giunta, l’Anc avrà compiti di coordinamento delle attività che saranno svolte, anche in caso di emergenza, dalle diverse associazioni di volontariato di Protezione civile aderenti alla convenzione: Agesci zona di Ferrara (Ass. Guide e Scout Cattolici); Aff (Ass.ne Fuoristrada Ferrarese); Anpdi (Ass.ne Nazionale Paracadutisti d’Italia); Avpc Ferrara (Ass.ne Volontari Protezione Civile); Cerp (Centro Emergenza Radio Paracadutisti); Estense Dog; Gev Ferrara (Guardie Ecologiche Volontarie); Gsf (Gruppo Subacqueo Ferrarese); Gruppo Salvataggio Onda Azzurra.

Fra gli interventi previsti in caso di calamità figurano l’assistenza alla popolazione e alle persone evacuate; il soccorso a persone rimaste isolate e il monitoraggio del territorio intercomunale. Le associazioni coinvolte si occuperanno inoltre di attività di informazione alla popolazione, anche con opuscoli informativi, in relazione agli scenari di rischio presenti sul territorio intercomunale; oltre che di attività di supporto logistico e operativo, con mezzi e personale, nell’ambito delle esercitazioni di protezione civile e delle attività dimostrative e di sensibilizzazione dei cittadini sui temi di protezione civile.

A supporto delle attività previste dall’accordo, l’Anc, in quanto associazione capofila, riceverà dall’associazione intercomunale Terre Estensi un contributo di 5mila euro per i primi sei mesi del 2017.