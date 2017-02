Cus e Spal, sinergia tra eccellenze

di Andrea Mainardi

Sull’onda del palpabile entusiasmo per il bellissimo campionato disputato fin qui dai biancoazzurri, si rinnova un importantissimo connubio. La Spal infatti potra continuare ad usufruire liberamente delle strutture del Centro Universitario Sportivo, in special modo piscine e palestre che saranno a disposizione di prima squadra e giovanili.

Un legame promosso e cercato dal team manager spallino Alessandro Andreini: ” qui ci sono strutture all’altezza delle nostre esigenze, da parte nostra c’è grande apprezzamento. Grazie a questo accordo potremo svolgere ancora meglio il nostro lavoro dato che al Cus ci siamo trovati davvero bene”.

Dello stesso avviso anche il responsabile del settore giovanile biancoazzurro Ruggero Ludergani: “per noi è una struttura funzionale che ci permette di offrire un servizio in più ai nostri ragazzi. Le nostre esigenze crescono sempre più e trovo che questa collaborazione sia assolutamente lungimirante”.

Parole di apprezzamento anche dal ‘padrone di casa Giorgio Tosi, presidente del Cus Ferrara: “ringrazio tutti per le belle parole, noi curiamo molto il vivaio e questo accordo tra eccellenze è una cosa davvero importante per la cittá. Non c’è niente di scritto, è un accordo spontaneo basato su rispetto e fiducia reciproca”.

A tutto campo come al solito, il presidente della Spal Walter Mattioli: “sono felice anch’io che continui questo rapporto basato non solo sulle strutture ma come collaborazione a tutto tondo. Siamo contentissimi dato che questa è praticamente la.nostra casa ormai. Ho davvero tanto rispetto per il Cus data la mole di persone e di tesserati che ha”. La partitissima col Verona si avvicina: ” è giusto che ci sia fermento – afferma Mattioli – loro sono partiti per vincere e noi con altre ambizioni, ma lunedi ci giochiamo un pezzo di sogno. Siamo consapevoli che sará durissima ripetere la prestazione di Chiavari, dico comunque ai tifosi di stare tranquilli perchè la squadra c’è e lotta sempre. Contro l’Entella c’è stata una vera lezione di gioco da parte nostra, cerchiamo di giocare bene e dare gioie ai nostri tifosi che è la cosa che mi preme di più”. Chiusura legata al rinnovo di mister Semplici: “stiamo discutendo con calma, lui ci ha fatto le sue richieste è c’è la volontá di accordarci. Io sono ottimista perchè a Ferrara si sta bene, l’importante è sempre quello di rispettare il budget”.