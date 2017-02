Conto alla rovescia per l’appalto in Fiera

di Cecilia Gallotta

È scaduta a dicembre l’agibilità temporanea concessa dopo il sisma al quartiere fieristico, che si prepara quindi a ricevere i 4 milioni e 900 euro messi a disposizione dalla Regione (proprietaria della struttura) tramite il bando previsto dal Decreto Cantone del Capitolo Sfinge, “a sevizio delle imprese colpite dal sisma”.

Il bando di gara è stato pubblicato dalla stazione appaltante Acer, scelta da Ferrara Fiere per le capacità tecniche dei suoi uffici “per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico differenziati per vari corpi di fabbrica e manutenzione straordinaria”. Saranno quindi prevalentemente lavori di “messa in sicurezza del quartiere” e di consolidamento della struttura dal punto di vista statico, ma “ne rimarranno anche per un restyling della nostra struttura”, come dichiara il presidente di Ferrara Fiere Filippo Parisini.

L’inizio dei lavori, previsto fra il 1° e il 10 di aprile, “è un plus incredibile: desideriamo continuare a investire perché qui c’è terreno fertile” prosegue il presidente ricordando gli ottimi risultati raggiunti con l’ultima edizione di Winter Wonderland, e il relativo desiderio di instaurare con le istituzioni cittadine un rapporto di complicità, anche economica.

“Intendiamo concentrare i lavori fra aprile e settembre, che terminerà con il Rem-Tech”, la manifestazione tecnico-scientifica di elevato livello, durante la quale “se non saranno finiti lavori, si andrà avanti avendo cura di far convivere il cantiere con il calendario fieristico”.