Successo pieno per Art & Ciocc

Un successo annunciato per la quarta edizione di Art & Ciocc promosso da Ascom Confcommercio Ferrara e Fiva e che si è conclusa il giorno di San Valentino nella nuova e prestigiosa collocazione di piazza Trento e Trieste a Ferrara.

“L’edizione 2017 – conferma Davide Urban direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara – è stata la conferma di come quest’evento sia definitivamente (ed a pieno titolo) entrato nella short list degli appuntamenti che caratterizzano la nostra città. Un autentico successo per l’importante affluenza del pubblico, per l’ assoluta qualità degli espositori e l’eleganza degli allestimenti che hanno caratterizzato il Listone. Una piacevole novità è stata rappresentata dal Giardino di Cupido realizzato a centro piazza e che è stata la sede, simpatica, di selfie e foto da parte dei tantissimi che hanno visitato e degustato le eccellenze del cioccolato a partire dal sabato scorso. Certamente anche nel 2018 saremo in questa nuova location in piazza Trento Trieste”.

Matteo Musacci presidente provinciale di Fipe ricorda: “Il positivo coinvolgimento di almeno una trentina di nostre attività della ristorazione e commerciali che hanno dato un tocco sempre più ferrarese all’iniziativa che ha messo in mostra le nostre eccellenze in campo enogastronomico e non solo. Questa è l’occasione anche per ringraziare gli espositori e tutti i partners dell’ iniziativa che hanno collaborato attivamente al successo di questa edizione”.

Art & Ciocc, il tour itinerante del cioccolato di qualità, è organizzato logisticamente dalla Mark.Co. & Co e per la tappa estense ha visto anche il supporto ed il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Ferrara.