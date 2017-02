Da oggi via alle iscrizioni per nidi e materne

di Silvia Franzoni

Apriranno oggi, martedì 15 febbraio, le iscrizioni per l’anno educativo 2017/18 di nidi e scuole d’infanzia del Comune di Ferrara. Si potrà presentare la domanda fino al 9 marzo: 809 i posti disponibili per nidi e spazio bambini, 717 quelli per le scuole materne. La procedura è esclusivamente online – si potrà accedere nel portale dedicato ai servizi educativi del sito web del Comune – ma già da tempo gli si affianca, su appuntamento, la possibilità di assistenza all’iscrizione presso l’Ufficio Punto Unico, in via Guido d’Arezzo.

Le novità dell’ammissione ai servizi comunali dedicati ai più piccoli (0-6 anni) erano già state presentate in commissione consigliare, e hanno ottenuto ieri l’approvazione del Consiglio. Tra tutte, la scelta di formare una graduatoria unica, permanentemente valida e aggiornata mensilmente, “per l’assorbimento continuo della lista d’attesa”, spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Annalisa Felletti. Cambierà per il 2017 anche l’onere che consegue l’accettazione del posto: le assegnazioni inizieranno dal 18 aprile e si avrà una settimana per l’accettazione e il pagamento di un deposito cauzionale. Gli anni scorsi l’onere era di una mensilità, ma non è ancora chiaro se il deposito sarà equiparabile ad una retta: “ne discuteremo nei prossimi mesi”, fa sapere Felletti.

Una implementazione informatica permetterà poi al Comune di interrogare direttamente l’Inps circa le dichiarazioni Isee degli assegnatari. “Un vantaggio per le famiglie”, evidenzia Felletti. I genitori che presentano domanda – la fascia Isee non incide sulla formazione della graduatoria ma è campo di compilazione nella domanda online, perché ne consegue l’importo della retta, ndr – dovranno comunque attivarsi per tempo presso gli uffici della Previdenza Sociale, ma sarà poi il Servizio del Comune ad importare i dati delle dichiarazioni e determinare la retta in base alla fascia Isee in cui si è attestato di rientrare.

“Si tratta di interventi per garantire meno burocrazia, più informazione e più trasparenza”, fa sapere l’assessore. Già da gennaio è poi attivo il servizio mensile della newsletter, “per ricordare scadenze, rendicontare i progetti e informare sulle attività”, ed entro l’estate sarà online un nuovo sito dell’Istituzione Scuola.

Si ricorda poi il recepimento della legge regionale 19/2016 che prevede la vaccinazione – in particolare, l’obbligo riguarda antipolio, antidifterite, antitetanica e antiepatite B, ndr – quale requisito d’accesso in tutti i servizi educativi e ricreativi, pubblici e privati. Regola che è estesa anche per chi è già frequentante e che, se disattesa, comporta la dimissione d’ufficio.

“Sono previste due possibilità per la verifica del requisito – evidenzia Donatella Mauro, dirigente Direzione Pedagogica – una demandata alla Pediatria di Comunità con l’autorizzazione del genitore, l’altra con la trasmissione online del certificato vaccinale rilasciato in via Boschetto”. Nel caso di dosi di vaccinazione non ancora somministrate, si richiederà l’impegno del genitore all’assolvenza, e la certificazione successiva. L’esenzione all’obbligo vaccinale è prevista – “ma i casi sono davvero molto rari” – e deve essere dichiarata dal pediatra di base, e poi vidimata dalla Pediatria di Comunità.

Per il nuovo anno educativo si prevede poi un’estensione del servizio estivo anche al mese di luglio e una dilatazione degli orari di ingresso e di uscita – dalle 7.30 fino alle 9.30 per l’ingresso, dalle 16 alle 17 per l’uscita, con la possibilità di ritiro dopo il pasto: 13-14 per i nidi, 13.30-14.30 per la materna. Non ci sono ancora decisioni definitive circa la questione del ‘panino da casa’, sollevata da tempo e riguardo alla quale si aspettavano le posizioni di Ministero della Salute e Miur: “nessuna anticipazione”, chiosa Felletti.