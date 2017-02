San Valentino. Tutti scrivono “I love you”

di Lucia Bianchini

“Quarant’anni insieme valgono più di mille parole”, “A mia moglie per i prossimi 30 anni”, e un innamorato pazzo che afferma: “Domani torno alle poste a fare la fila ad oltranza solo per sperare di rivederti”.. che sia rivolto ad un cliente o ad un dipendente? Queste sono alcune delle frasi d’amore che chi è passato per l’ufficio postale di viale Cavour ha potuto leggere e scrivere.

Nella giornata dedicata agli innamorati Posteitaliane ha voluto rilanciare la bellezza dell’atto di prendere un foglio e una penna e scrivere un messaggio alla persona amata: nell’ufficio postale è stato collocato un grande cuore su cui ognuno ha potuto scrivere qualcosa: dediche in italiano, nella propria lingua madre, o in dialetto, citazioni di poesie o canzoni, De André, Dostoevskij, il professor Keating de “L’attimo fuggente”, ed anche un piccolo disegno, una coppietta stilizzata dentro un cuore. I messaggi più belli saranno raccolti e pubblicati sulla pagina Facebook di Posteitaliane.

Il progetto è volto a sostenere la scrittura “a mano”, mezzo sempre meno utilizzato dai nativi digitali, e di coniugare questa pratica alle nuove tecnologie, perché a differenza di un messaggio o una mail, una lettera attraversa le epoche, supera i limiti temporali e rimane intatta custodita in un cassetto.

Come ogni anno Poste Italiane ha realizzato una cartolina filatelica dedicata a San Valentino, pensata per i collezionisti ma anche per fare un regalo alla persona amata.