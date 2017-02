Indagine di mercato relativa all’affidamento del doposcuola ‘Circauncentro’

L’Amministrazione comunale sta effettuando un’indagine di mercato relativa all’affidamento del servizio di doposcuola “Non solo compiti”, presso il Centro comunale adolescenti “Circauncentro” per gli anni scolastici 2017/18-2018/19 e 2019/20.

Lo scopo dell’indagine consiste nell’individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza.

Gli interessati (operatori in possesso dei requisiti necessari) possono fare pervenire le loro manifestazioni di interesse al Comune di Comacchio, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso in questione, pubblicato all’Albo pretorio online e nella sezione dell’Amministrazione Trasparente riservata ai bandi di gara e ai contratti (Gare ed Appalti aperti>Indagini di mercato). Per informazioni ulteriori, si suggerisce di contattare il Servizio Comunale Pubblica Istruzione (tel. 0533-318702 ed e-mail: pubblicaistruzione@comune. comacchio.fe.it ).