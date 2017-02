Il Pd andrà a congresso con il dubbio scissione, le reazioni da Ferrara

C’è chi mostra entusiasmo ma anche chi non nasconde dubbi. Le reazioni dei politici ferraresi legati al Pd sul futuro del Partito Democratico, che ieri ha riunito la direzione nazionale, vanno infatti dal totale appoggio mostrato da Paolo Calvano – che è anche segretario regionale – all’approccio critico di Ilaria Baraldi.

Al termine delle quattro ore di dibattito di lunedì – presentata da molti giornali nazionali come una sorta di ‘resa dei conti’ all’interno del partito dopo i fastidi mostrati dalla minoranza e il ‘rischio scissione’ sventolato da altri – la direzione ha approvato la proposta del segretario Matteo Renzi di indire un congresso anticipato, prima dunque della scadenza del mandato di Renzi, con le stesse regole del 2013. Nonostante le posizioni critiche rispetto all’operato dell’attuale segreteria (e del ‘suo’ governo), il dibattito è stato piuttosto pacato e alla fine si è concluso con una decisione presa a larga maggioranza: 107 favorevoli, 12 contrari e 5 astenuti. Ma – proprio nel giorno di San Valentino – l’ex segretario e candidato alla presidenza del Consiglio, Pier Luigi Bersani, ha rinnovato l’idea della scissione, attribuendo tutte le colpe a Renzi: “La scissione c’è già. Ieri – ha affermato – ho visto solo dita negli occhi”.

L’idea di un congresso sembra comunque piacere molto a Paolo Calvano. “Nella campagna di ascolto in Emilia-Romagna i nostri iscritti ed elettori ci stanno dicendo che sono stanchi di vedere i nostri dirigenti litigare tutti i giorni su cosa fare – afferma in un post su Facebook -, anche per questo credo che la cosa migliore sia confrontarci, non sui giornali o con i retroscena, ma in un congresso. È non solo un ‘luogo’ e un modo democratico per farlo, ma è soprattutto il modo migliore per ripartire chiamando a partecipare a questa ripartenza i nostri iscritti ed elettori. Facciamolo in modo e maniera di uscirne migliori e più forti di come ci entriamo, per contrapporci al meglio ai nostri veri avversari che sono i populismi, da quelli di destra a quelli a 5 stelle”.

Dello stesso tenore, ma più stringato, Luigi Vitellio, segretario provinciale dei dem di Ferrara: “Auspico un congresso con la c maiuscola – scrive anche lui su Facebook -. Ascoltiamo i nostri iscritti ed elettori e smettiamola di mortificarci con deleterie discussioni sul nostro ombelico. Parliamo al Paese presentando la nostra idea di futuro, questo è il nostro lavoro”.

Molto più critica Ilaria Baraldi, consigliera comunale in quota Pd, solitamente più ‘sganciata’ dai vertici, come anche questa volta sembra essere: “Ecco – afferma – questa cosa di fare l’ennesimo congresso per ‘contarci’ anziché cogliere l’occasione per capire chi siamo e cosa vogliamo fare, mi pare possa rappresentare per molti l’invito definitivo al disimpegno”.

Voce critica, ma non interna al Pd, è quella dell’ex sindaco Gaetano Sateriale, oggi nella Cgil: “Da anni – scrive in merito alla direzione Pd – penso di non capire di politica, ora comincio a credere che sono loro ad aver bisogno di un buon corso di formazione”.