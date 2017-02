Proiezione di ‘Deserto rosa’ a Ferrara con Elisabetta Sgarbi

Dal 17 al 19 marzo Ferrara è pronta a ospitare per la prima volta un festival di fotografia: ‘Riaperture’ porterà in città undici mostre che riapriranno spazi urbani mai aperti o ancora parzialmente chiusi. In occasione della rassegna ci sarà anche un ricordo di Luigi Ghirri, il grande fotografo scomparso 25 anni fa. In collaborazione con Arci Ferrara e Fice Emilia-Romagna, sabato 18 marzo alle ore 18, al Cinema Boldini, verrà proiettato ‘Deserto Rosa / Luigi Ghirri’, il film di Elisabetta Sgarbi che ripercorre i paesaggi fotografici dell’autore emiliano.

Riaperture unisce l’indagine fotografica alla rigenerazione urbana, portando le immagini di artisti dalla portata internazionale e giovani ma già significativi autori in luoghi della città attualmente non in uso. Riaprire gli spazi della città e gli occhi di chi osserva la realtà, attraverso la fotografia, è l’obiettivo della nuova rassegna fotografica. Un weekend che trasformerà per la prima volta Ferrara in un collettivo laboratorio fotografico, grazie al ricco programma che comprende, oltre alle mostre, workshop, letture portfolio, visite guidate, reading, presentazioni e laboratori per bambini.

La prima edizione del festival vuole coinvolgere anche altri linguaggi, per offrire un’esperienza fotografica rotonda al visitatore, ancorata fortemente alla realtà che lo circonda e il paesaggio in cui è immerso. Per celebrare la figura di un fotografo che di fatto ha reinventato il paesaggio, Luigi Ghirri, scomparso il 14 febbraio 1992 nella sua casa di Roncocesi a Reggio Emilia, come detto ci sarà in programma la proiezione di ‘Deserto Rosa / Luigi Ghirri’. Presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2009 da Elisabetta Sgarbi, il film sviluppa la sua narrazione proprio attingendo dagli scatti del fotografo emiliano. Alla proiezione al cinema Boldini sarà presente la regista Elisabetta Sgarbi.