Bundan, i celti risorgono ancora a Stellata

Bondeno. I celti risorgeranno dalle acque del fiume Po e torneranno a popolare il parco golenale della Rocca Possente di Stellata di Bondeno. Sono state annunciate, infatti, le date del prossimo Bundan Celtic Festival, giunto alla sua tredicesima edizione.

Il festival celtico andrà in scena nel weekend del 21, 22 e 23 luglio ma il programma è ancora in via di definizione. Come confermano i numeri delle ultime edizioni l’evento avrà una caratura di livello internazionale, sia per la partecipazione di pubblico che per la qualità delle esibizioni.

“Il Bundan negli anni è cresciuto progressivamente – ha spiegato il vicesindaco Simone Saletti con delega alla promozione del territorio – offendo una pluralità di elementi di interesse, dall’ottima selezione musicale, passando per gli spettacoli culturali e rievocativi, alle proposte eno-gastronomiche, il tutto nella splendida cornice golenale della Rocca di Stellata. Al di là degli aspetti puramente spettacolari e del divertimento dei turisti non dimentichiamo il fatto che questo appuntamento annuale crea una positiva ricaduta sia in termini di immagine che di indotto economico sul territorio”.

Un evento imperdibile per tutti gli ‘apostoli del celtismo’ o semplici appassionati di musica celtica, sidro di mele, tiro con l’arco e artigianato a tema. “Chi non viene è un romano” scherzano gli organizzatori che con questa rievocazione storica intendono riportare in vita il periodo celtico nell’area del delta padano.