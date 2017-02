Sorpresi sul camion con mazza da baseball e spade antiche

Comacchio. Nascondevano nel camion una mazza da baseball e due spade antiche in acciaio di grandi dimensioni delle quali non sono riusciti a spiegare né la provenienza né l’utilizzo. Tre uomini rumeni di 38, 51 e 52 anni sono stati denunciati per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

L’autocarro, sul quale viaggiavano le tre persone, è stato fermato nella tarda serata di lunedì sulla strada statale 309 “Romea” all’altezza della località Collinara. I militari della locale Stazione Carabinieri, dopo il controllo di routine dei documenti, sono passati alla perquisizione veicolare dalla quale sono emerse la mazza da baseball e le due spade in acciaio, sottoposte a sequestro.

Stessa denuncia, ma per un oggetto meno ‘originale’, toccata a un altro rumeno di 56 anni, fermato questa mattina a bordo del suo camion nel parcheggio della zona artigianale di San Giuseppe. Anche in questo caso i militari della Stazione Carabinieri Lido Estensi hanno proceduto alla perquisizione veicolare dove è stato scoperto un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro.