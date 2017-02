Ferrara nella morsa dello smog. Polveri sottili di nuovo sopra i limiti

Il ritorno dell’alta pressione atmosferica presenta il conto in termini di qualità dell’aria: la concentrazione di particolato (Pm10 e Pm5) è infatti salita di nuovo oltre i limiti da sabato in tutti i capoluoghi dell’Emilia-Romagna, Ferrara compresa.

A rilevarlo – corroborata dai dati di Arpae – è Legambiente: “Sono passati solo 7 giorni dall’ultima ‘emergenza aria’ nelle nostre città e l’inquinamento è tornato inesorabilmente a salire – nota l’associazione ambientalista -. Da sabato tutti i capoluoghi dell‘Emilia Romagna sono tornati a superare i limiti di legge per quanto riguarda le PM10, e la situazione è destinata a peggiorare a causa dell’alta pressione che perdurerà sulla nostra regione almeno fino al prossimo fine settimana”.

A Ferrara il superamento della soglia limite si registra già a partire da domenica, sia per quanto riguarda il Pm10 che per il Pm5, ed è proseguita lunedì, mentre sabato era il Pm10 era al limite e il Pm5 seguiva poco sotto. Secondo l’indice di qualità usato dall’Arpae l’aria nel Ferrarese è stata “mediocre” (colore arancione), mentre per la giornata di martedì – ma qui iniziano le previsioni – è solo “accettabile” (colore giallo), per poi peggiorare mercoledì (“mediocre”) e giovedì, quando la qualità dell’aria sarà scadente e segnata in rosso.

In un quadro che torna a prospettarsi grave, Legambiente si appella ai sindaci dei Comuni sopra i 30mila abitanti chiedendo di adottare da subito le misure contenute nel Pair2020, senza attendere l’approvazione in Assemblea regionale.

“In una situazione che continua a minare la salute pubblica – sottolinea l’associazione – chiediamo che i sindaci superino il ritardo regionale nell’approvazione del PAIR2020 e adottino immediatamente sui propri territori le norme contenute nel piano. Già il Comune di Carpi ha adottato l’entrata in vigore delle misure emergenziali a partire dal quarto giorno di superamento consecutivo dei limiti”.

Legambiente ricorda che “la vera emergenza è l’inerzia: contro l’inquinamento servono decisioni drastiche, coraggiose e spesso impopolari. Ma prese per il bene pubblico”.