“Non ti pago”, torna Eduardo De Filippo al Comunale di Ferrara

Va in scena per la stagione di prosa 2016/2017, dal 16 al 18 febbraio al Teatro Comunale di Ferrara, Non ti pago, una delle commedie più esilaranti e crudeli di Eduardo De Filippo, ultimo spettacolo che ha visto Luca De Filippo impegnato sulla scena come regista e protagonista. Dopo la sua improvvisa scomparsa, il testimone è passato nelle mani di Gianfelice Imparato, attore eccellente, formatosi alla scuola di Eduardo negli anni ’80, in molti allestimenti punto di forza della Compagnia.

Commedia di assoluto divertimento, Non ti pago racconta sogni, vincite al lotto, superstizioni e credenze popolari di un’umanità dolente e sfaccendata, che nella cruda realtà quotidiana non rinuncia alla speranza illusoria di un colpo di fortuna che determini un futuro migliore.

Il tutto attraverso le vicissitudini di Ferdinando Quagliolo, titolare di un banco lotto di Napoli, giocatore accanito e altrettanto sfortunato della maggior parte dei suoi clienti. Al contrario un suo impiegato Mario Bertolini, suo futuro genero, interpretando i sogni colleziona vincite su vincite. La guerra fra i due scoppia quando Bertolini vince una quaterna di quattro milioni delle vecchie lire grazie ai numeri che gli sono stati indicati in sogno proprio dal defunto padre del suo datore di lavoro. Accecato dall’invidia, Don Ferdinando si rifiuta di pagare la vincita e rivendica il diritto di incassare la somma per sé sostenendo che lo spirito di suo padre avrebbe commesso un involontario scambio di persona recandosi per errore nella vecchia abitazione della famiglia Quagliolo dove ora risiede il giovane impiegato. Da qui una serie di esilaranti e grottesche situazioni che fanno della commedia – come affermò lo stesso Eduardo – uno dei miei lavori insieme più comici e più tragici”.

Con la regia di Luca, le scene di Gianmaurizio Fercioni, i costumi di Silvia Polidori, le musiche di Nicola Piovani e luci di Stefano Stacchini, vedremo sul palcoscenico una commedia dal meccanismo perfetto, secondo quella che è una delle cifre più autentiche e profonde del Teatro di Eduardo De Filippo, grazie anche al grande affiatamento della compagnia.

In scena, accanto all’eccellente Quagliolo di Gianfelice Imparato, Carolina Rosi interpreterà la moglie Concetta, al loro fianco Carmen Annibale, Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Andrea Cioffi, Federica Altamura, Gianni Cannavacciuolo e Giovanni Allocca.