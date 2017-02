In arrivo 100mila euro per l’animazione turistica ai Lidi

Comacchio. Anche quest’anno il Comune di Comacchio e la Camera di Commercio di Ferrara sostengono attraverso un’apposita misura contributiva la realizzazione di programmi integrati contenenti iniziative di accoglienza ed animazione turistica rivolte agli ospiti dei lidi di Comacchio.

E’ di 100mila euro, di cui 50mila a carico del Comune lagunare, l’importo complessivo del bando, che ha lo scopo di promuovere la realizzazione nel corso della stagione turistica 2017 di un calendario di iniziative rivolte ai turisti, agli ospiti ed ai residenti di Comacchio e dei suoi lidi, attraverso un sostegno parziale alle spese per l’organizzazione.

Le proposte dovranno prevedere iniziative preferibilmente distribuite su tutto il territorio, privilegiare il coinvolgimento e l’aggregazione di più imprese, consorzi e associazioni attraverso l’individuazione di un soggetto capofila, nonché ovviamente consentire di migliorare l’offerta di intrattenimento, animazione ed attrattività turistica di Comacchio.

L’idea, infatti, è quella di valorizzare il tempo libero ed il soggiorno dei turisti e dei residenti con attività di tipo ricreativo, culturale, sportivo, sociale e di svago, come ad esempio intrattenimenti musicali o enogastronomici, rassegne cinematografiche o teatrali, spettacoli di arte varia o manifestazioni sportive. Nell’edizione 2016 furono oltre 80 le iniziative cofinanziate, dall”Estensi Village 2016″ a “Nazioni Eventi 2016”, da “Comacchio By Night” a “Un mare in fiore”.

Le domande di contributo, che dovranno pervenire entro le 12 del 15 marzo, dovranno essere inviate a partire da oggi, mercoledì 15 febbraio, tramite raccomandata A/R, all’indirizzo “Comune di Comacchio – Ufficio Turismo Piazza Folegatti, 15 – 44022 Comacchio”, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it o consegnate a mano, presso l’Urp di pazza Folegatti 15 a Comacchio.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Turismo del Comune di Comacchio, in via Agatopisto 3, al numero 0533 318705. Il bando e la relativa documentazione sono disponibili sul sito www.comune.comacchio.fe.it.