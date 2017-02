Previsioni del 15 febbraio

Ferrara

Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Assenza di nuvolosità anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra +3°C e +15°C

Emilia

Condizioni di tempo stabile per l’intero arco della giornata con cieli sereni al mattino e al pomeriggio salvo qualche foschia nelle prime ore del giorno sul delta del Po. Tempo stabile anche in serata e in nottata con generale assenza di nuvolosità.

Italia

Cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni settentrionali salvo la locale formazione di nebbie o foschie nelle prime ore del giorno come poi in nottata tra Veneto, Lombardia meridionale e alta Romagna. Al Centro Italia tempo prevalentemente stabile per tutto l’arco della giornata con sole sia sui settori Tirrenici sia su quelli Adriatici. Qualche addensamento invece sulle regioni del Sud Italia, con nubi sparse anche compatte al mattino specie sulle Isole e lungo le coste adriatiche ma senza fenomeni di rilievo, ampi spazi di sereno invece dal pomeriggio su tutte le zone.

Temperature in generale rialzo nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo le minime

