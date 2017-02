L’orchestra Cherubini dà voce al capolavoro di Chaplin

Dopo il successo del film L’Homme qui rit e del Fantasma dell’opera nelle scorse stagioni, anche quest’anno la rassegna Today di Ferrara Musica propone una serata dedicata al cinema: oggi, mercoledì 15 febbraio, alle 20 al teatro comunale “Claudio Abbado”, è in programma La febbre dell’oro (The Gold Rush), celebre capolavoro di Charlie Chaplin (1925).

Proposto in versione originale restaurata in digitale (fa parte del progetto “Il cinema ritrovato” ideato dalla Cineteca di Bologna), La febbre dell’oro verrà proiettato con l’accompagnamento musicale dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Timothy Brock, che ha curato il restauro delle musiche composte dallo stesso Chaplin.

Diretta, interpretata e prodotta da Chaplin, La febbre dell’oro fu proiettata per la prima volta il 26 giugno 1925 e nel 1942 fu adeguata alle aspettative del nuovo pubblico del sonoro da Chaplin stesso, che aggiunse alla pellicola la traccia musicale. Considerato uno dei capolavori di Chaplin, questo film rivisita il mito americano della frontiera, trovando uno straordinario equilibrio tra comicità, avventura e poesia.

In questo caso il tenero e ingenuo omino di Chaplin, animato dal desiderio di sollevarsi dalla sua condizione di emarginato, si getta nella corsa all’oro, trovandosi in compagnia di derelitti, avventurieri, e fuggiaschi, sfida il rigido freddo del nord e il rude mondo dei cercatori e dopo cento peripezie diventa milionario e realizza il proprio sogno d’amore.

Nella Febbre dell’oro la musica ha un ruolo fondamentale: ne è un esempio il famosissimo balletto che Chaplin improvvisa a tavola con due panini infilzati nelle forchette. Ma tutto il film ha la leggerezza e la perfezione di un balletto.

Nato ad Olympia (Usa), Timothy Brock è attivo come direttore e compositore. Tra le sue composizioni si segnalano tre sinfonie, due opere e diversi concerti per strumento solista e orchestra, nonché oltre 20 colonne sonore originali per film muti. Ha scritto musiche per film di Buster Keaton, Ernst Lubitsch, Robert Wiene, Friedrich Wilhelm Murnau e molti altri ancora; inoltre ha restaurato celebri colonne sonore quali Nuova Babilonia di Šostakovič e Cabiria di Pizzetti/Mazza.

Nel 1999 la Fondazione Chaplin ha chiesto a Brock di restaurare la partitura originale per Tempi Moderni: da quel momento è iniziata una proficua collaborazione tra la famiglia Chaplin e la Cineteca Nazionale di Bologna che ha portato al restauro delle musiche originali di tutti i grandi capolavori di Chaplin, che Brock ha eseguito in tutto il mondo. Recentemente hanno avuto grandissimo successo le nuove colonne sonore da lui composte per il film Fu Mattia Pascal, un capolavoro della cinematografia europea degli anni Venti, e quella per Three Bad Man, l’ultimo western muto di John Ford.

Biglietti da 8 a 40 euro; giovani entro i 20 anni 9 euro; Last Minute dalle 18 (da 15 a 20 euro). Per informazioni contattare il numero 0532 202675 o scrivere all’indirizzo e-mail biglietteria@ferraramusica.it.