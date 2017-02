Aggredisce due giovani con lo spray al peperoncino

Spray al peperoncino in faccia per uno sgarbo al volante. È successo in pieno centro, in via Carlo Mayr, attorno alle 11 di ieri mattina. Protagonisti involontari di questa aggressione sono stati due ragazzi poco più che ventenni, di nazionalità pakistana il primo, al volante, e camerunense il secondo.

A monte del fatto forse una manovra errata o una mancata precedenza. Fatto sta che mentre stavano viaggiando in auto hanno sentito il clacson dell’auto che li seguiva. Poi i fanali, la freccia per accostare e, non appena hanno arrestato la marcia, hanno visto il conducente uscire dal veicolo e imprecare al loro indirizzo.

Sono volate offese (“siete degli idioti”) e poi, d’improvviso, lo sconosciuto ha estratto dalla tasca una bomboletta di spray al peperoncino spruzzandolo sulla faccia dei due malcapitati. Mentre i due giovani chiedevano aiuto per l’aggressione, l’uomo è risalito in macchina facendo perdere le proprie tracce.

I due, con regolare permesso di soggiorno e contratto lavorativo, hanno sporto denuncia contro ignoti per lesioni personali.

Nella querela presentata in questura non ci fa cenno a frasi o comportamenti che possano dipingere quanto accaduto come un episodio di stampo razzista. La questura fa sapere a ogni modo che approfondirà ulteriormente la vicenda.