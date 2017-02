Ho letto con grande interesse l’intervento del Sindaco Tagliani apparso su estense.com il 13 Febbraio 2017 con il titolo “Questo nostro tempo” e credo che sia opportuno cogliere al volo l’occasione che ci offre.

Badilate…

Per quanto mi riguarda, sarei felice di gettare la mia badilata di terra sulla tomba di molti discorsi legati al turismo, all’enogastronomia, al territorio, alla cultura ed alla storia. Sono abbastanza vecchio da saper apprezzare una mostra delle opere di Felice Casorati od una bottiglia di Gewürztraminer ma sono anche stanco (molto stanco…) di sentir resuscitare questi argomenti ogni volta che si discute di futuro, di giovani, di investimenti pubblici, di iniziative per la promozione del territorio e di sviluppo economico. Per favore, usciamo da questo medioevo mentale e cominciamo a parlare seriamente di futuro.

I dimenticati

Secondo un articolo di Corrado Zunino apparso sempre il 13 Febraio 2017 su Repubblica (“Corsa alla Laurea: duecento milioni di studenti iscritti negli atenei del mondo”) sono ormai oltre 200.000.000 gli studenti che frequentano le università dell’Occidente ed il tasso di crescita attuale fa pensare che saranno oltre 260.000.000 entro il 2025. Circa un quarto di miliardo di futuri laureati. La domanda di alta formazione è in continuo aumento ed è ormai uno dei due più grandi business del pianeta (l’altro grande business è la sanità).

A Ferrara c’è una delle più antiche università del mondo. Nel 1503 si è laureato a Ferrara, in Diritto Canonico, Niccolò Copernico. Si, proprio la persona da cui trae il nome la “rivoluzione copernicana”. Tuttora, Ferrara è sede di diverse facoltà (“dipartimenti”) in grado di fare ricerca scientifica di un certo livello e di formare tecnici e scienziati in grado di competere sui mercati internazionale. Nonostante questo, non si è praticamente mai vista nessuna forma di collaborazione tra la nostra sede universitaria e le amministrazioni pubbliche della zona.

Questo è abbastanza strano perché le occasioni di collaborazione non mancherebbero. Da un lato, il nostro territorio si è trovato e si trova tuttora a dover affrontare temi tecnici e scientifici interessanti, per i quali sarebbe stato logico “scomodare” il settore della ricerca, e, dall’altro lato, l’università avrebbe sicuramente bisogno del supporto delle amministrazioni locali per portare avanti alcuni suoi progetti.

Un esempio del primo tipo è la sorveglianza del territorio. Alcune “counties” americane della California e della Florida che, come la provincia di Ferrara, devono sorvegliare e gestire territori silvestri di ampie dimensioni, stanno collaborando da anni con le loro università per sviluppare veicoli a guida autonoma adatti a questo scopo (cercate “autonomous ground vehicle”, “unmanned surface vessel” o “unmanned aerial vehicle” su YouTube per farvi un’idea). Questi UAV, UGV e via dicendo saranno presto la risposta ad un problema che abbiamo anche noi: quello di sorvegliare un territorio molto vasto, e soggetto a continue razzìe, senza dover dispiegare l’esercito. Sostenendo (con pochissimi milioni di dollari) lo sviluppo di questi “giocattoli”, queste università e queste counties hanno contribuito a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di start-up e di nuovi mercati.

Un esempio del secondo tipo sono le attività di “iniziazione” alla scienza ed alla tecnica. Ferrara, che pure ha una popolazione di oltre 100.000 abitanti, non ha nessun punto di riferimento per la divulgazione scientifica a parte il Museo di Scienze Naturali (che qui ringraziamo le la sua preziosa ed eroica opera di resistenza). Nessuna “città della scienza” e nessun “museo della scienza e della tecnica” (il più vicino è a Milano…) grazie ai quali avvicinare i ragazzi a questo mondo. Addirittura, la delegazione ferrarese della Associazione Astrofili Italiani ha sede ad Occhiobello (Rovigo!) perché a Ferrara non è mai riuscita ad ottenere dal Comune uno spazio per le proprie attività.

L’elenco delle occasioni perdute potrebbe andare avanti a lungo ma sono sicuro che ci siamo capiti. Questa, quindi, è la mia personalissima risposta alla richiesta di “una semina, un innesto, un concreto contributo che illumini sul cosa si vuole e sul come fare diversamente” avanzata dal Sindaco: per favore, parlate con quei poveri spettri che ancora si aggirano tra i corridoi polverosi dell’università.

Certo, molti di loro portano lo stesso cognome di chi occupava la stessa cattedra al turno precedente (e magari al turno ancora precedente ad esso…). Certo, alcuni di loro sono territoriali come pesci combattenti ed altri sono più narcisisti di una ballerina ma molti di loro sono anche persone intelligenti e preparate. Possono contribuire in modo significativo alla soluzione di alcuni problemi importanti della Città e della Provincia. Insieme si può fare molto per il futuro di questa comunità e dei suoi giovani.

Per favore, parlate con loro.

Alessandro Bottoni

PS: La Thailandia (la Thailandia! Lo stesso paese dove fino a ieri i nostri giovinastri andavano a far “turismo sessuale!) è ormai diventato un punto di riferimento per le cure mediche in tutto il sud-est asiatico. I “ricchi” dei paesi vicini vanno a Bangkok per farsi curare pagando fior di parcelle. Possibile che noi non si riesca a “piazzare sul mercato” internazionale i servizi offerti da quella costosissima cattedrale nel deserto che è l’Arcispedale Sant’Anna di Cona? Cosa manca per riempire un po’ di quegli spazi vuoti con servizi diretti al pubblico pagante proveniente dall’est europeo e dal nord-Africa?