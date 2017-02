Accoglienza, muro contro muro in consiglio comunale

Sottoscrivere un patto di cittadinanza, insieme alle associazioni di volontariato impegnate nel settore, per sviluppare progetti di volontariato sociale per i rifugiati e introdurre un sistema per l’equa suddivisione dei richiedenti asilo nei territori, offrendo incentivi ai Comuni che li ospitano dignitosamente e, viceversa, disincentivi ai Comuni che rifiutano l’accoglienza.

La proposta presentata dal Pd, tramite l’ordine del giorno a firma Luigi Vitellio e Bianca Maria Vitelletti, ha fatto discutere in consiglio comunale che ha assistito all’ennesimo muro contro muro sul delicato tema dell’accoglienza.

L’iniziativa del Pd, che ha accolto un emendamento di Sergio Simeone (M5S), intende “migliorare il sistema di accoglienza – sottolinea il consigliere pentastellato -; così i rifugiati potrebbero ripagare con lavori socialmente utili i costi sostenuti dalla comunità, la quale a sua volta potrebbe accettare più favorevolmente la loro presenza senza pensare che si vada a rubare lavoro”.

Una “prova di integrazione” che si scontra con le posizioni degli altri gruppi di opposizione. A partire da Matteo Fornasini (FdI) secondo cui “la sinistra non ha nessuna legittimità di farci la morale sull’accoglienza dopo il trattamento riservato ai profughi italiani che scappavano dall’Istria e dalla Dalmazia nel ‘46”.

Sull’assunto che “l’80% dei richiedenti protezione internazionale sono irregolari”, Fornasini e Giovanni Cavicchi (Ln) chiedono di “rimandare gli irregolari nel loro paese” mentre Francesco Rendine (Gol) rincara la dose con la proposta di “dare ai migranti 20 dollari al mese perché restino là e non 35 euro al giorno per mantenerli qui”.

Pronta la replica di Alberto Bova (Fc): “Lo status di rifugiato politico è difficile da dimostrare ma non possiamo negare loro la possibilità di salvarsi: fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, ovvero diamoci da fare affinché questi migranti possano essere una risorsa per lo Stato italiano”.

Il documento, poi modificato in alcuni termini tecnici ma non nell’obiettivo, è stato approvato con i voti a favore di Pd, Fc e M5S; contrari FI, Gol, FdI e Lega Nord.

Il tema dell’accoglienza è stato quello più scottante, ma sono state tante le tematiche affrontate in consiglio comunale. La seduta, aperta con due question time, è entrata nel vivo con l’approvazione del programma degli incarichi esterni per collaborazione, studio, ricerca e consulenza per il triennio 2017/19, che prevede una spesa complessiva di 435mila euro.

Gran parte del dibattito è stata poi dedicata alla modifica del regolamento dei criteri di accesso ai servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole d’infanzia) che prevede un’unica graduatoria annuale e l’inserimento della vaccinazione obbligatoria in base alla nuova legge regionale.

La discussione ha spaziato dai vaccini obbligatori (a cui il Comune non può sottrarsi) all’attribuzione dei punteggi a seconda della situazione lavorativa dei genitori, attribuzione definita “performante rispetto alle necessità delle utenze” dall’assessore Annalisa Felletti.

Sempre in tema scuola, è stata approvata anche la modifica al regolamento di accesso e fruizione del servizio di pre e post scuola nelle scuola primarie per offrire questo servizio a tutti coloro che ne avranno bisogno indipendentemente dal proprio status occupazionale (che finora era vincolante). L’ampliamento della possibilità di accedere al servizio, l’esenzione del pagamento per le famiglie con Isee inferiore a 3mila euro e il rimborso della retta (112 euro) per non usufruisce del servizio richiesto, ricevono un voto favorevole quasi all’unanimità (astenuto solo Gol).

Approvazione all’unanimità, invece, per l’odg presentato da Vittorio Anselmi (FI) sulla risoluzione Unesco che nega l’identità ebraica di alcuni siti di Gerusalemme. Il consiglio comunale esprime la propria ferma contrarietà alla decisione assunta dal governo italiano di astenersi sul voto al consiglio esecutivo dell’Unesco e invita il sindaco di Ferrara a farsi portavoce di questa ferma condanna presso il governo, esprimendo l’invito a rivedere la propria posizione in merito a quella risoluzione, allineandosi agli altri paesi occidentali che hanno votato contro.