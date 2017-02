Successi per le piccole Federica Pellegrini di Ferrara

Spazio al settore femminile del PalaGym che si è distinto nelle ultime due settimane con il settore femminile: due bronzi nell’artistica, primo e terzo posto nella ritmica.

Andiamo in ordine cronologico per il riepilogo della situazione. Il 5 febbraio al campionato regionale Gold Allieve di Ginnastica Artistica femminile, 1a prova a Cesena, la piccola Sofia Gavioli ottiene un entusiasmante terzo posto finale al termine di una grandissima gara; da segnalare anche l’ottimo settimo piazzamento per Arianna Famiglietti.

Silver Allieve, ginnastica ritmica, 1a prova disputata a Ferrara il 5 febbraio, grandissima gara delle ragazze di Elena Zoboli ed Elena Zagni che con Lucrezia Andreotti ottengono un fantastico primo posto e un onorevole quinto con Rachele Andreotti.

Domenica 12 febbraio, al campionato regionale di serie D di ginnastica artistica femminile, 1a prova a Ferrara, le ragazze della PGF al termine di una gara eccellente sulla pedana di casa ottengono un ottimo terzo posto finale per la grande soddisfazione dei tecnici Laura Lolli e Maicol Angella.

Al campionato regionale di specialità Gold, ginnastica ritmica 1a prova di Cervia il 12 febbraio, nella categoria Senior brilla la coppia formata da Marcella Boarini e Sara Boschini che si porta a casa il terzo posto, mentre tra le junior buona prova generale delle individuali Annachiara Castellano, Esmeralda Govoni, Jessica Vincenzi e Beatrice Colombari.