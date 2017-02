Abbattimento barriere, Fortini scrive a Gentiloni

Vigarano Mainarda. Dopo aver interessato il presidente della Regione Emilia Romagna, ora il consigliere comunale Marcello Fortini (Per Noi Vigarano) ha scritto al presidente del Consiglio Gentiloni lamentando il mancato arrivo dei contributi alle famiglie di disabili per lavori di adeguamento alle abitazioni.

Si tratta dei benefici della Legge 13/1989, in base ai quali lo stesso Fortini ha eseguito nel 2008 lavori di abbattimento barriere architettoniche presso la propria abitazione per 12mila euro presentando due richieste al Comune di Vigarano Mainarda.

“A tutt’oggi – scrive Fortini a Gentiloni – sono ancora in attesa dei fondi che lo Stato di lì a poco avrebbe dovuto erogare e su cui conto ancora per rientrare dagli impegni assunti. Una situazione questa che, può ben immaginare, crea grande ansia ed incertezza a tutta la mia famiglia.

La questione non riguarda solo me, ne sono consapevole: conosco tante altre persone che sono in trepida attesa di questi preziosi contributi.

Allo scopo, nel novembre 2015, ho interpellato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini , la cui risposta non si è fatta attendere. Nel dicembre dello stesso anno sono stato ricevuto dalla vice-Presidente della Regione, Elisabetta Gualmini che promise di occuparsi della questione. Poi più nulla”.

“Credo sia doveroso, pur in un quadro di grandi difficoltà – aggiunge Fortini – dare seguito agli impegni a suo tempo assunti evitandoci addirittura una sorta di “beffa”: stando alle normative della Regione Emilia-Romagna, infatti, noi vecchi richiedenti saremmo completamente esclusi a favore delle sole nuove domande. Rischiamo di subire una macroscopica ingiustizia. È del tutto evidente, Signor Presidente, che non ci saremmo mai avventurati in simili spese se non avessimo avuto la certezza del contributo in tempi ragionevoli. Le persone come me hanno il “sacrosanto” diritto di pretendere una vita più agevole e sicura tra le quattro mura di casa dove, purtroppo, sono costrette a trascorrere la maggior parte del tempo”.