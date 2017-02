Tennis, Coppa delle Province: i cussini accedono ai quarti di finale

La Coppa delle Province, tradizionale appuntamento invernale tennistico a squadre under 9/10/11, giunta alla suo ventesimo appuntamento, ha portato il Tecnico responsabile Ferdinando De Luca a selezionare una serie di atleti, provenienti dai numerosi raduni effettuati al centro provinciale di aggregazione del Cus nel periodo autunnale.

Federico Lambertini, Tommaso Luti, Alessandro Valentini (tutti tesserati Cus), Sara Baccaglini (S.Pietro) e Iris Tartari (Poggese) per i 2006, Christian Davidoaia, Marco D’Orazio (entrambi Cus), Paolo Michelini (Tc Fe), Elena Ravani (Cus) e Martina Ronconi (Tc Fe) per i 2007 e GianMarco Caniato e Matilde Cristofori (entrambi Cus), sono i protagonisti ancora in gara a rappresentare la nostra città.

Dopo la presentazione al palazzetto del Cierrebi Bologna di metà Gennaio, Ferrara ha sconfitto 5-4 la compagine di Modena con importanti vittorie di Lambertini e Baccaglini in singolo e quelle di doppio delle coppie Baccaglini/Tartari, Luti/Valentini e Davidoaia/Ravani. Sconfitta nella seconda partita del girone a Bologna per 6-3, dopo una intera giornata di partite molto combattute. Risultato di 7 – 2 nel tabellone ad eliminazione diretta in trasferta a Reggio Emilia, dove la compagine estense è stata protagonista ancora con Lambertini,Baccaglini e Tartari in under 11, D’Orazio/Davidoaia/Michelini e Ravani in under 10 e Caniato per i 9. Nei quarti di finale la formazione del capitano De Luca, coadiuvato dai Maestri Filippo Luti e Alessandra Raiteri, dovrà vedersela con Ravenna in trasferta presso il Tennis Club Zavaglia.