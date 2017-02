Lutto cittadino per il piccolo Michael

Cento. Il sindaco di Cento Fabrizio Toselli ha proclamato per martedì 14 febbraio il lutto cittadino per la scomparsa del piccolo Michael Sanguin, avvenuta venerdì scorso per le conseguenze di rara malattia neuro degenerativa. Un atto «ritenuto doveroso, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, per la partecipazione e il sostegno con cui l’intera comunità ha seguito il percorso affrontato dalla famiglia Sanguin».

Il lutto per il territorio centese sarà dalle 14 alle 17, in concomitanza con la cerimonia funebre che inizierà alle 15 e contemplerà l’esposizione a mezz’asta delle bandiere degli edifici pubblici, nonché l’invito per gli esercizi pubblici, commerciali e le aziende a voler sospendere le proprie attività, dalle 16 alle 16.15, in segno di lutto, di partecipazione e di cordoglio.

I tifosi di tante squadre sportive ferraresi, fra cui la Baltur Cento e la Bondi Ferrara, ieri hanno ricordato Michael Sanguin con striscioni durante le partite.

«Numerosissimi cittadini e tante realtà del nostro territorio – afferma il primo cittadino – hanno accompagnato Michael e la sua famiglia nel loro coraggioso cammino. Questo gesto vuole interpretare il dolore e la vicinanza dell’intera collettività, che molto si è prodigata, mossa da sincero affetto verso questo piccolo che ci ha lasciati troppo presto».