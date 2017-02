Elettronica Militaria e Soft Air, ancora un successo di pubblico

Un successo ormai consolidato quello di “Elettronica Militaria e Soft Air” che torna a confermarsi un evento di grande richiamo anche nella sua 15° edizione che si è svolta presso il quartiere fieristico di Ferrara nel week end dell’11 e 12 febbraio.

Un trend di visitatori in linea con la media delle 18.000 presenze delle passate edizioni che ha visto ancora una volta la mostra mercato di Ferrara come punto di riferimento focale per le fiere dell’Elettronica in tutto il nord Italia. Da non dimenticare, ovviamente, nel binomio vincente di Elettronica Militaria, anche i 70 espositori, sia italiani che esteri, della mostra mercato di collezionismo militare e i 50 espositori di “Soft Air Fair”, area riservata agli equipaggiamenti per l’attività ludico-ricreativa.

Nel weekend appena trascorso i 20.000 metri quadrati di Ferrara Fiere hanno ospitato anche un’area riservata al collezionismo, con fumetti, dischi, giocattoli e artigianato, nonché un’area interamente dedicata ai 40 espositori di coltelleria artigianale e sportiva, e i 25 espositori di Miner Bijoux, mostra mercato di minerali, pietre dure e fossili.

Spazio anche alla bellezza con le modelle amatoriali e i fotografi che hanno riempito il padiglione 2 con scatti e pose nel contesto di “Modella per un giorno”.

Nella giornata di domenica, in chiusura, Elettronica Militaria ha ospitato anche la grande festa dei Cosplayers che hanno colorato la Fiera di travestimenti e interpretazioni, con il Cosplay contest a tema San Valentino. Il concorso ha premiato il miglior costume maschile, il miglior costume femminile, la miglior interpretazione e la migliore coppia.

Un appuntamento quello di “Elettronica Militaria e Soft Air” che, nella ricchezza della sua offerta, non ha tradito le aspettative sia degli organizzatori che dei visitatori. Ottimo feedback anche da parte degli espositori, che si sono dichiarati soddisfatti della risposta del pubblico e degli affari realizzati nel corso della due giorni. Ulteriore conferma di come il quartiere fieristico rappresenti una location ideale per ospitare eventi rappresentativi di importanti sinergie sul territorio.