Scontro a La7 sulle tasse tra Marattin e Santanché e volano insulti

“Ma chi glielo ha mandato quel messaggio? Brunetta? Vada sull’Istat”. “Ma lei è un cretino, come si permette?”. È stato l’apice dello scontro in tv, a “L’aria che tira”, trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, andato in onda lunedì mattina tra Luigi Marattin e Daniela Santanché.

Il tema era quello delle tasse: da una parte il consigliere economico del governo affermava come sotto la presidenza di Matteo Renzi si fossero abbassate, dall’altra la Santanché sosteneva il contrario, prima facendo riferimento al “paese reale”, poi alla sua realtà di imprenditrice e, infine, – leggendo sullo smartphone – dicendo che anche una ricerca su Google le dava ragione.

I due si sono scontrati durante tutto il tempo della trasmissione in cui erano ospiti, sempre sullo stesso tema, ma la “Pitonessa” non ha mai indicato una tassa aumentata, nonostante gli insistenti inviti di Marattin, riferendosi invece in un occasione al salvataggio di Montepaschi.

Secondo i dati Istat e del Mef, durante il governo Renzi, la pressione fiscale – che indica il rapporto tra il gettito e il Pil – è effettivamente diminuita, passando dal 43,6% del 2013 – anno in cui è entrato in carica, a febbraio – al 42,1% (escludendo il bonus da 80 euro) nel 2016.