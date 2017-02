Cona, chiusura provvisoria ingresso Settore 3

Proseguono i lavori all’interno dell’ospedale di Cona per accogliere i Servizi e i Reparti del Dipartimento di Riabilitazione “S. Giorgio”. In quest’ottica, da ieri lunedì 13 febbraio l’accesso al Settore 3 dall’Area Accoglienza al primo piano (entrando in ospedale dall’Ingresso 1) rimarrà chiuso al pubblico per circa 15 giorni.

Sono in previsione lavori per la realizzazione dell’accesso alle aree ambulatoriali e palestre del Servizio di Medicina Riabilitativa e Unità Gravi Cerebrolesioni. Si vengono pertanto a creare alcune variazioni di percorso per raggiungere degenze e ambulatori.

Ecco le nuove indicazioni.

Per chi entra dall’Ingresso 1 e deve raggiungere aree collocate al Settore 3, deve salire al 1° Piano – con ascensori, scale o scala mobile – e percorrere il Settore 1 seguendo le indicazioni “Percorso obbligatorio Settore 3” fino al Blocco E; poi si dovrà percorrere il corpo E fino al settore 3 e raggiungere il Reparto di destinazione.

Per chi entra dell’Ingresso 2 e deve raggiungere aree collocate al Settore 3, all’entrata deve svoltare a sinistra fino agli ascensori (posizionati sulla destra, che si trovano al Blocco E) e salire al 1° Piano. Usciti dall’ascensore, tenere la destra ed attraversare il Corpo E fino all’ingresso del Settore 3.

Per chi entra all’Ingresso 3 (Dialisi) e deve raggiungere aree collocate al Settore 3, deve salire al 1° Piano con gli ascensori che si trovano appena entrati. Poi percorrere il Settore 3 fino al Reparto di destinazione. Importante! Per raggiungere l’Area Accoglienza dall’Ingresso 3 è necessario salire al 1° Piano, svoltare a sinistra e percorrere il Blocco E fino al Settore 1.

I percorsi e gli ascensori da utilizzare saranno contrassegnati da apposita segnaletica provvisoria.

Ecco i Reparti e gli Ambulatori che si trovano al Settore 3:

Piano Terra : Ambulatori di Dermatologia e Scompenso Cardiaco – Cardiologia (3B0), Ambulatori di Oculistica (3C0), Neuroradiologia Interventiva, Radiologia Interventiva Vascolare (3D0), Dialisi (3E0).

Piano 1° : Pneumologia (3C1), Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Terapia Intensiva Neonatale, Dh Pediatrico e Oncoematologico Pediatrico, Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico (3D1), Ambulatori di Pediatria (3E1).

Piano 2° : Ginecologia, Urologia (3B2), Medicina Interna Ospedaliera II (3C2), Neurologia, Gruppo Operatorio Day Surgery (3D2), Day Surgery (3E2).