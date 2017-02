Accordo con Auser per le infermiere volontarie

Bondeno. La Giunta del Comune di Bondeno, su richiesta dell’assessorato alle Politiche Sociali, ha varato l’accordo con Auser Ferrara (Associazione per l’Autogestione dei servizi e della solidarietà) relativamente alle attività ambulatoriali gratuite svolte da infermiere volontarie.

L’assessorato prosegue quindi nella promozione e valorizzazione delle attività socialmente utili sul territorio, avvalendosi di un’associazione di volontariato iscritta nell’apposito registro regionale e in possesso delle necessarie competenze ed esperienze in questo campo.

A fronte dell’impegno di Auser Ferrara che scadrà il 31 dicembre 2017, da parte del Comune di Bondeno è previsto un rimborso per le spese sostenute dall’associazione nella misura massima di mille euro.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Bondeno Cristina Coletti: “Sono estremamente lieta che l’accordo sia stato anche quest’anno rinnovato per via dell’apprezzato ruolo sociale svolto dalle infermiere volontarie sul territorio, specialmente in rapporto alle fasce più deboli”.

Le infermiere prestano la loro attività presso la sede della Croce Rossa in via Goldoni 52, tutti i giorni della settimana dalle ore 9 alle ore 11.