Kiwi e pere ferraresi verso nuovi mercati

Origine Group ha fatto il bilancio della sua partecipazione a Berlino Fruit Logistica 2017 dopo il debutto dell’anno scorso. C’è molta soddisfazione da parte del general manager Alessio Orlandi, presente a Berlino con la sales manager Reen Nordin. “Il lancio dei due brand Sweeki per il kiwi e Pera Italia per le pere ha avuto un ottimo riscontro durante i tre giorni della kermesse berlinese”, dice Orlandi.

Il kiwi Sweeki, il nuovo brand del segmento premium lanciato dal consorzio Origine Group lo scorso ottobre a Madrid in occasione di Fruit Attraction, ha raccolto l’interesse di nuovi mercati e nuovi potenziali clienti. “Grazie ai contatti svolti durante la kermesse tedesca, invieremo campionature a nuovi clienti approcciando nuovi mercati, ad esempio verso i Caraibi”.

Successo anche per il brand Pera Italia: “Abbiamo fatto assaggiare i frutti ai nostri clienti del Far East, i quali hanno apprezzato la qualità del prodotto ed attendono il nulla osta per poter importare questo frutto. Interesse suscitato anche verso i mercati spagnoli a cui invieremo campionature per preparare l’ingresso nella prossima campagna. Riscontrato interesse anche da parte di alcuni player italiani disposti a seguire lo sviluppo del brand anche dentro i confini nazionali”.

Per quanto riguarda Sweeki “striamo lavorando da mesi per entrare nel mercato spagnolo con due approcci commerciali finali: mercati all’ingrosso e supermercati. Chi crederà in questo progetto – conclude Orlandi – avrà il nostro supporto in termini di marketing per consentirgli di arrivare al consumatore finale con piena conoscenza delle caratteristiche del prodotto e delle garanzie che solo un grande gruppo come il nostro è in grado di offrire”. Il posizionamento del kiwi Sweeki nel segmento premium è legato ad una specifica strategia produttiva che prevede un alto grado brix e una rigida selezione.

Dopo una serie di appuntamenti con importatori e distributori della penisola iberica avvenuti nelle scorse settimane e culminati a Berlino, Sweeki è pronto a muovere i primi passi nei mercati generali spagnoli. L’esordio è previsto a Mercamadrid nel mese di marzo, dove sono in programma una serie di promozioni che prevedono l’allestimento di desk personalizzati con promoter Sweeki e una ricca campagna di affissioni con il visual del brand. Origine Group rappresenta il 25% della produzione nazionale di kiwi ed il 20% di quella europea, e rappresenta il secondo player mondiale per produzione e commercializzazione di kiwi, con 125.000 tonnellate di prodotto e 6000 ettari di terreni coltivati.